COSA VI ASPETTA SOTTO L’ALBERO? UN PO’ DI PORNO A CURA DI BARBARA COSTA - “STENTI A RIPRENDERTI DALLE ABBUFFATE? IO TI CONSIGLIO DI FARTI UN CAFFÈ, BELLO FORTE, TORNA IN TE, CHE LA STAR DELL’AMATORIAL MINI DIVA È LÌ, A CASA SUA, IN WEBCAM, CHE ASPETTA TE. OPPURE C’È STEVE HOLMES, CHE SOLENNIZZA LE FESTE, DI ROSSO INFIOCCHETTATO! UN’ALTRA CHE TI FA GLI AUGURI È VALENTINA NAPPI, E QUANT’È DELIZIOSA, TE LI FA PORGENDOTI IL SUO PANETTONE…” - FOTO + VIDEO

CHE NATALE DEL CAZ*O - VIDEO:

https://bit.ly/3rre73i

RILEY REID STEVE HOLMES – VIDEO:

https://bit.ly/3hhpS7E

VALENTINA NAPPI – VIDEO:

https://bit.ly/2WIgOPI

LELOLULU – UN NATALE SPLENDENTE - VIDEO:

https://bit.ly/3nNAttK

ADRIANA CHECHIK – QUANDO BABBO NATALE… VIDEO:

https://bit.ly/3rv8XmK

ABELLA DANGER – CHRISTMAS VIDEO:

https://bit.ly/3hiyURX

Barbara Costa per Dagospia

riley reid natale assalite le mie labbra 7

Che Natale del caz*o, è quello che ci tocca passare, ma "Che Natale del caz*o" è anche il titolo di un video porno, dove tre femmine assatanate si danno da fare con un solitario pene stra-fortunato, pene che passa di bocca in bocca, pene che entra in più bocche insieme, pene che "festeggia" ogni orifizio, passa festoso di mano in mano, di lingua in lingua, pene che passa le Feste come ora non si può fare ma quando è stato girato questo porno sì! Era pochi Natali fa, ora sembra un’eternità, e però, se queste Feste le passi da solo o coi "congiunti", a due, per volta, a casa tua, o tu da loro, se ti annoi, appena puoi, prendi lo smartphone, e sbircia come se le "passano" i tuoi amici pornostar.

natale riley reid porn video

Guarda un po’ il pene di Steve Holmes, come solennizza le Feste, di rosso infiocchettato! In "I Love Christmas", Steve è un Babbo Natale che ama e porta il suo "regalo" a Autumn Falls addobbata… il necessario! Steve Holmes è un porno Babbo Natale mooolto generoso, passa di casa in casa, di f*ga in f*ga, e vedi come "emerge" nella gang-bang che si è apparecchiata Riley Reid, la più scatenata, lei sotto l’albero ne ha chiamati sei, lei si fa natal-chiavare in sei, lei ha "spazio" per tutti, Riley non ha tregua, Riley non dà tregua, e tu, assaporatela per bene, miss Riley Reid che d’imperio se la gode e dispone, la sua Christmas-orgia…!

Stenti a riprenderti dalle abbuffate? Io ti consiglio di farti un caffè, bello forte, torna in te, che la star dell’amatorial Mini Diva è lì, a casa sua, in webcam, che aspetta te, soltanto te, seduta su quella poltrona, per masturbarsi per te, con te, dacché lo spiega nel suo video, "Tutto quello che voglio per Natale è… cavalcare il tuo caz*o", e se il membro in questione non è il tuo, è però il tuo quello che tieni tra le dita, in auguri… d’erezione! Ehi!

karma natale bondage

Un’altra che ti fa gli auguri di "Buon f*ttuto Natale" è Valentina Nappi, e quant’è deliziosa, te li fa porgendoti il suo panettone, e dai, l’avrai notato, è con Karma Rx: corri che loro ti vogliono, vogliono che le accendi, e mentre fanno sì che "vieni" loro si… scaldano, sanno come mangiarsi, come te le mangi tu, con gli occhi, mentre loro se la "mangiano" a vicenda, a gambe larghe, una sull’altra, e una nell’altra. Questi giorni, chi non soffrirà la solitudine mi sa sono i Leolulu: 'sti due francesi, stanno sempre chiusi in casa, a sc*pare, che vuoi che facciano per le Feste? La biondina Leo sta lì, nuda, sul letto, tra i regali, in doggy-style, aperta, pronta, prona, al suo Lulu, il suo ragazzo, il suo compagno di giochi – e di lavoro – 365 giorni l’anno, festività "splendenti" comprese.

adriana chechik natale porn video 1

Non lo dire a nessuno, ssst., mantieni il segreto, ma Adriana Chechik "Quando Babbo Natale è via…" si consola con tre neri maschioni, ultra dotati, i suoi preferiti! Si vede in quel suo video, come Adriana sotto l’albero si fa addobbare, scartare, riempire e svuotare, della sua, di brama, che esplode, succosa, tra le gambe e tra le bocche dei tre amici suoi, e poi in bocca a lei, la brama spermosa, filante, brillante con le candele accese.

orgia di natale porn video 4

Sotto l’albero c’è pure Brandi Love, la milfona, con le colleghe sue che non sono da meno, e però, in ricordo di tempi migliori (tempi che presto torneranno) accetta l’invito all’orgia che Abella Danger ha per le Feste allestito, quanta bella gente ha invitato (c’è Kira Noir!), non vorrai mica presentarti a mani vuote, impacchetta più sex-toys che puoi, dildo, vibratori, metticene qualcuno a stimolazione anale, sono quelli che Abella e le sue ospiti

prediligono! Vai sul sicuro, fai il tuo figurone, ti ringrazieranno, sarai omaggiato: un tuo dildo regalato sarà inaugurato… tra le tue chiappe! E se sono proprio queste, che sotto le Feste vuoi, tante sono le compilation di c*li i più ampi, come dei seni i più fastosi, porno-confezionate, e ci sono pure i "Casting X – Christmas" di Pierre Woodman, e vuoi perderti Daisy Taylor che fa la sua "trans sc*pata festiva"?

natale porn video

Non ti lascio, e i miei "Christmas Creampie" non sono completi se non ti dico che qualcuno sui siti porno è già da giorni che festeggia in quanto "il Natale arriva in anticipo e trovo una escort sotto l’albero" (beato lui!), e c’è pure chi le Feste se lo passa a due, ma in "Karma Christmas Bondage"…!

