COSE MAI VISTE: MARIA LA SANGUINARIA NEL RUOLO DI SEGNAPOSTO! - ARRIVA ''AMICI CELEBRITIES'' (BEL NOME) E ALL'INIZIO SARÀ LA CREATRICE/PRODUTTRICE A CONDURLO, PER LASCIARE POI IL POSTO ALLA HUNZIKER DOPO L'ESORDIO DI ''STRISCIA'' (RICCI HA LA PRECEDENZA) - I NOMI UFFICIALI PER ORA SONO CIRO FERRARA, JOE BASTIANICH, LAURA TORRISI, EMANUELE FILIBERTO. DIRETTORE ARTISTICO IL MITICO PEPARINI, IN GIURA PARE PLATINETTE. ECCO COME FUNZIONERÀ

1. “AMICI CELEBRITIES” - VEDRA’ INIZIALMENTE IN CONDUZIONE MARIA DE FILIPPI PROSEGUIRA’ POI MICHELLE HUNZIKER FINO ALLA FINALE

Da www.mediaset.it

MICHELLE HUNZIKER

A breve andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’atteso programma “Amici Celebrities”, una delle principali novità della nuova stagione televisiva.

Nel periodo iniziale in cui la padrona di casa designata Michelle Hunziker sarà impegnata nell’esordio di “Striscia la notizia”, presenterà “Amici Celebrities” Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di “Amici”.

Proseguirà poi Michelle Hunziker che sarà alla guida fino alla finale.

2. AMICI CELEBRITIES, CAST, QUANDO COMINCIA, CONCORRENTI, GIURIA, ANTICIPAZIONI

Da www.today.it

'Amici Celebrities' è pronto a debuttare in autunno su Canale 5. Prodotto dalla Fascino P.G.T. (società di produzione telesiva di proprietà di RTI e di Maria De Filippi), il nuovo programma è uno spin off del talent 'Amici di Maria De Filippi'. La data di messa in onda dovrebbe essere compresa tra il 23 settembre e la prima settimana di novembre. Rebus totale sul cast, che dovrebbe comprendere una 'giuria di esperti' e un parterre di concorrenti, come nello schema tradizionale di ogni talent show. Il nome 'Amici Celebrities' arriva a sorpresa, dal momento che per molte settimane le indiscrezioni parlavano della trasmissione come di 'Amici Vip'.

maria de filippi michelle hunziker

Chi conduce Amici Celebrities

Nel periodo iniziale in cui la padrona di casa designata Michelle Hunziker sarà impegnata nell’esordio di “Striscia la notizia”, presenterà “Amici Celebrities” Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di “Amici”. Proseguirà poi Michelle Hunziker che sarà alla guida fino alla finale.

Scartata dunque l'ipotesi Diana Del Bufalo (ex concorrente di 'Amici'), il cui nome era circolato nelle scorse settimane. Anche Wanda Nara si sarebbe presentata ai provini, ma Mediaset l'avrebbe respinta, promettendole un ruolo in Tiki Taka.

emanuele filiberto a live non e' la d'urso 8

I concorrenti di Amici Celebrities

I primi quattro concorrenti ufficiali sono stati annunciati in anteprima su Instagram: l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, l’attrice Laura Torrisi, l’imprenditore Joe Bastianich e il nipote dei Savoia Emanuele Filiberto sono i personaggi che faranno valere il loro talento vocale nel corso del programma.

laura torrisi ai caraibi

Ancora mistero sugli altri concorrenti tra cui si fanno i nomi degli ex allievi Annalisa, Irama, Giordana Angi, Alberto Urso. (Fonte: Davide Maggio).

La giuria di Amici Celebrities

Tra i giurati della prima edizione del programma dovrebbero esserci Platinette, al secolo Mauro Coruzzi. (Fonte: Davide Maggio) e Giuliano Peparini, già direttore artistico di 'Amici' (Chi).

Come funziona Amici Celebrities

'Amici Celebrities' è lo spin-off del talent Amici di Maria De Filippi. autunno 2019. L’idea di Amici Vip è del 2009: sarebbe stata la stessa Maria De Filippi a parlarne dopo la fine di Amici 2008, auspicando una collaborazione con Paolo Bonolis (che evidentemente non ha trovato concretezza).

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA TRAVESTITO DA DALIDA

Ma come funziona Amici Celebrities? Alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo, non necessariamente cantanti e ballerini, si sfidano tra loro per dimostrare le proprie abilità nelle materie oggetto di studio. I concorrenti sono 12 e sono divisi in due squadre da 6, proprio come nella versione tradizionale dello show. A valutarli ci sono quattro giudici. Ogni settimana due di loro saranno eliminati.

“

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA TRAVESTITO DA DALIDA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA TRAVESTITO DA DALIDA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA TRAVESTITO DA DALIDA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA TRAVESTITO DA DALIDA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA TRAVESTITO DA DALIDA laura torrisi