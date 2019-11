VIDEO: IL SERVIZIO DI MATTEO VIVIANI E LO SCHERZO A FEDEZ E NICCOLÒ DE DEVITIIS

Chiara Ferragni e Fedez come Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri vittime del deepnude? No, se c’è lo zampino di Matteo Viviani che ha voluto mostrarci un paio di esempi (falsi) di questa tecnica che in California è paragonata al reato del revenge porn.

Dopo averci parlato del deepfake (clicca qui per il servizio), Matteo Viviani ci mostra che dietro al deepnude c’è l’agenzia artificiale e una strategia di addestramento chiamata Gan (Generative Adversarial Network) o meglio rete generativa avversaria. Una tecnica che ha due obiettivi: generare un’immagine sempre più realistica e un altro in grado di capire se è realistica o meno. Il programma viene addestrato con migliaia di immagini di corpi femminili nudi, così è in grado di riprodurne uno partendo da zero. Da una foto di partenza lui studia inclinazioni, ombre e luci. Ed è in grado di riprodurre pixel dopo pixel anche le parti coperte. Finché crea un’immagine che non è più distinguibile dall’originale. Il primo programma è uscito online la scorsa estate, ma dopo 4 giorni è stato rimosso. Ma in rete altre versioni simili si sono diffuse.

Matteo Viviani vuole mettere alla prova Fedez e Nicolò De Devitiis mostrando loro i deepnude delle rispettive compagne: Chiara Ferragni e Veronica Ruggeri. Così recuperiamo delle loro foto in costume e facciamo partire il programma che ci permette anche di indicare le dimensioni delle parti intime come la grandezza del seno, dell’areola, del capezzolo. E dopo neanche 30 secondi il programma sforna le foto fake.

A questo punto non ci resta che mostrarle a Fedez e al nostro Nicolò. “Non è un fotomontaggio?”, ci dice il rapper. Invece la Iena accusa subito il colpo: “Mi fa strano che Veronica faccia queste foto però è anche vero che lei usa il telefono come mia nonna. Fa solo chiamate e foto, appunto”. Fedez intanto manda le foto a Chiara: “Sono sicuramente fatte con Photoshop”, le risponde. E così almeno il rapper smaschera il trucco. Chi invece ci crede è Nicolò, ma dopo averlo fatto friggere per un po’ gli diciamo che è un deepnude.

Noi abbiamo scherzato, ma la questione è molto seria. “Quello che ne consegue è chi ti dà della puttana e via dicendo”, dice Fedez. Proprio come è successo a Fabiana, una ragazza di 24 anni che si è ritrovata sul web ben 36 foto di lei completamente nuda. Lei fa la modella curvy e l’influencer. Un giorno ritrova le sue foto in un forum frequentato da milioni di utenti. “C’erano persone che chiedevano su commissione di spogliare foto di ragazze e in alcuni casi di bambine”, racconta Fabiana. “Non è solo una questione di social, avevo un’ansia perenne”.

