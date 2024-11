COSI’ BELLI, COSI’ INFELICI - SONO PASSATI 25 ANNI DA QUANDO JOHN F. KENNEDY JR. E SUA MOGLIE CAROLYN MORIRONO PRECIPITANDO IN MARE COL BIMOTORE E ANCORA C’E’ CHI MENTE DESCRIVENDOLI COME UNA COPPIETTA FELICE - BARBARA COSTA: “SI SONO SPOSATI SOLO DOPO LA MORTE DI MAMMA JACKIE, CHE QUESTA CAROLYN COME NUORA NON LA VOLEVA PROPRIO VISTO CHE FACEVA USO SENZA FRENI DI COCAINA. DOPO UN ANNO DI MATRIMONIO, I DUE FINIRONO IN TERAPIA DI COPPIA. E CAROLYN, DA SPOSATA, NON SMISE DI SCOPARE UN EX CHE HA NOME E COGNOME, MICHAEL BERGIN, UN MODELLO CHE ERA NEL CAST DI "BAYWACHT". E QUANDO JFK JR SCOPRI’ DI AVERE LE CORNA…”

Barbara Costa per Dagospia

jfk jr e carolyn ep 1

E il Ritalin? E la cocaina? Quando lo dite che tenevano la coca in casa, nel frigorifero? E che lei era per lui “una pazza, una malata di nervi”, e lui era per lei, “un fallito ancora prima di iniziare”?

Se volete crearvi le favole, sceglietevi protagonisti più congeniali, per cortesia, altrimenti piantatela con questo esaltare coppie da glamour che poi coppie manco lo erano. Sono passati 25 anni esatti da che John F. Kennedy Jr. (oddio che nome, e cognome, sì, lui sì, l’ex bimbetto di 3 anni che fa il saluto militare alla bara del papà presidente morto ammazzato a Dallas) e sua moglie Carolyn sono morti precipitando in mare col bimotore guidato da JFK Jr.

globe carolyn bessette kennedy drugs and divorce

E che in questo schianto vi sia morta pure la di lei sorella e di lui cognata freghi un caz*o, va be’, ma innalzare oggi, JFK Jr. e Carolyn quale coppia espressione suprema dell’amore e della felicità, dai, proprio no! E invece si susseguono libri e articoli e video su quant’erano belli, e felici, e meravigliosi, e iconici… ma fatemi il piacere!

jfk jr e carolyn crisi daily news

Per chi interessato a un po’ di verità, prego, legga qua: JFK Jr. e Carolyn erano imbottiti di soldi grazie alla famiglia di lui, ovvio. Si sono conosciuti, amati e sc*pati, ma sposati solo dopo la morte di mamma Jackie, che questa Carolyn come nuora non la voleva, e non per antipatia, ma perché Jackie c’aveva visto lungo, e giusto: Carolyn se non una arrampicatrice sociale era senza attenuanti "unfit" per stare accanto a chi, forte di un nome e di una eredità del genere, aveva dinnanzi a sé un futuro politico di prim’ordine. Tappa finale: la Casa Bianca.

jfk jr e mamma jackie 1

Unfit, come può essere inadatta una moglie che in società, in mezzo ai media non ci sa stare, non ci sa parlare, non li sa utilizzare. Una moglie che fa uso senza freni di cocaina non può stare accanto a un uomo pubblico come JFK Jr. Una moglie che cammina per strada "fatta", che non sa tenersi e davanti ai media litiga e strilla e si mena con JFK Jr., non può essere una possibile first lady. Così JKF Jr. la sposa, Carolyn, solo dopo la morte di mamma Jackie, sbagliando un’altra volta: aveva sbagliato non dando retta a mamma Jackie incaponendosi nel fare l’attore quando l’unica scrittura rimediata era una parte di serie Z.

jfk jr daryl hannah

In tal modo facendosi bocciare 2 volte all’esame di abilitazione da avvocato, avendo un posto sicuro – glielo aveva trovato mamma Jackie – da assistente procuratore. Sommandoci che JFK Jr. pure alle superiori era stato bocciato più volte, diplomandosi tardi, ora, ammogliato a Carolyn, le cose vanno come aveva previsto mamma Jackie: Carolyn è cocainomane, non vuol smettere, e dopo un anno di matrimonio sono già in terapia di coppia.

E c’è di più: Carolyn da sposata non smette di sc*pare un ex che ha nome e cognome, Michael Bergin, modello e a differenza di JFK Jr. attore riuscito (nel cast di "Baywacht") che, su queste corna al "figlio d’America", ci ha scritto un libro spassosissimo: Carolyn, sposata a JFK Jr., si permetteva piazzate di gelosia all’amante Michael, esibendosi in urla e scenate epiche, frantumandogli tv e pc e videoregistratori.

jfk jr e carolyn litigano

Che bella favola, eh? Mettiamoci pure che JFK Jr. morta mamma pianta il suo posto da assistente distrettuale per fondare coi soldi dei Kennedy una rivista, "George", gossippara che, a un anno dal lancio, è sotto di 10 milioni di dollari.

jfk jr daryl hannah (1)

E alla fine succede: JFK Jr. si scopre cornuto, e lascia Carolyn: va a vivere in una mega suite dello Stanhope Hotel. Si è a lungo malignato cosa ci trovasse uno ricco e bono (guardategli pettorali e natiche) come lui in Carolyn, scialba rispetto alle ex, di JFK Jr., mandrillo pari al padre: nel suo letto v’erano state Madonna, Sharon Stone, Brooke Shields, Sarah Jessica Parker (JFK Jr., col suo altisonante nome, è in un episodio di "Sex & The City", senza però apparirci). Nel suo letto c’era stata l’attrice Daryl Hannah, ed è vero che una capatina ce l’aveva fatta pure Lady Diana?

jfk jr e mamma jackie

Se JFK Jr. e Carolyn muoiono insieme è perché stavano volando alle nozze della cugina di lui (è femmina, e non maschio, come scrivono convinte firme, italiane), Rory, l’11esima figlia di Robert Kennedy. E se muoiono orrendamente squarciati, è onere di JFK Jr. L’assicurazione non paga un cavolo: JFK Jr. era un neodiplomato pilota di volo con alle spalle non abbastanza ore per pilotare da solo. JFK Jr. decide di volare seppur gli addetti meteo glielo sconsigliano, date le avverse previsioni del tempo.

jfk jr

JFK Jr., ostinato e viziato figlio di ricchissimi, fin da piccolo era sotto Ritalin e psicofarmaci vari. Lui si mette ai comandi del suo Piper con una anca fratturata in una sua fallita planata recente. Suo zio Ted muoveva a candidarlo senatore, o governatore, di N.Y. Candidare il figlio di JFK con in curriculum gravi bocciature, una rivista in caduta libera, e una moglie isterica e cocata!?!?! E se non è stata trovata droga in casa di JFK Jr. e Carolyn, è perché "certe persone", appena sanno che sono dispersi in volo, ci vanno, e fanno sparire tutta la cocaina che vi trovano, quella in freezer per prima.

