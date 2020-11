3 nov 2020 11:53

IL COVID CI PORTA VIA ANCHE LUISA MANDELLI, LA MOGLIE DI GUIDO CREPAX: AVEVA ISPIRATO LA “VALENTINA” DEI FUMETTI. AVEVA 82 ANNI, ERA RICOVERATA PER UNA POLMONITE INTERSTIZIALE DOVUTA AL CORONAVIRUS - SEMPRE VESTITA ALLA MODA, I CAPELLI TAGLIATI A CASCHETTO DAL PARRUCCHIERE VERGOTTINI, ERA UNA VALENTINA IN CARNE E OSSA, PUR NON CONDIVIDENDONE LA VITA AVVENTUROSA. MA I TRATTI SOMATICI DEL FUMETTO ERANO ISPIRATI A LOUISE BROOKS, ATTRICE AMERICANA NEI ROARING TWENTIES – L’ESORDIO NEL 1965 SULLA RIVISTA “LINUS”