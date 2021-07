CRISTIANO RONALDO PUO’ RITIRARSI SERENAMENTE: OGNI SUO POST SU INSTAGRAM VALE 1,35 MILIONI DI EURO - IL PORTOGHESE HA SUPERATO I 300 MILIONI DI FOLLOWER - NELLA TOP TEN DEI PROFILI PIU’ REDDITIZI CI SONO ANCHE LEO MESSI, IL WRESTLER E ATTORE DWAYNE JOHNSON, LA CANTANTE ARIANA GRANDE, SELENA GOMEZ, KIM KARDASHIAN, BEYONCE E JUSTIN BIEBER…

Nicola Balice per il “Corriere dello Sport”

cristiano ronaldo

I follower fanno piacere. Se poi si trasformano in denaro sonante, diventano anche un modo per fare soldi decisamente redditizio. Non è soltanto una questione di soddisfazione personale per Cristiano Ronaldo sapere di essere l’uomo con più follower al mondo su Instagram: sfondato da qualche giorno anche il muro dei 300 milioni, primo a riuscirci, proseguendo l'inseguimento verso l'unico profilo con più seguaci che poi è proprio quello ufficiale di Instagram.

la pagina instagram di cristiano ronaldo

Un bacino d'utenza che si trasforma in profitto, secondo la stima di Hopper HQ diffusa da Espn, ogni post di Cristiano Ronaldo può rendere fino a 1,6 milioni di dollari, che si possono tradurre in 1,35 milioni di euro. E ovviamente, nessun'altra personalità al mondo può ottenere tanto grazie alla propria attività social, con la classifica dei più ricchi grazie a Instagram che segue anche quella del maggior numero di follower.

cristiano ronaldo 1

LA CLASSIFICA

Primo in assoluto CR7, in una top ten dove figura un solo altro sportivo. Si tratta di un certo Leo Messi, che anche in questo caso rilancia l'eterna sfida con Ronaldo: il dibattito su chi sia il più grande calciatore di sempre difficilmente troverà un vincitore unanime, in questo caso però Ronaldo batte Messi 1,6 a 1,16 milioni di dollari per post.

Una cifra che fissa il disoccupato più famoso del mondo, Messi, al settimo posto di una classifica che vede per l'appunto CR7 in testa, seguito dall'attore e wrestler Dwayne “The Rock” Johnson (1,52 milioni di dollari a post), la cantante Ariana Grande (1,51), l'imprenditrice Kylie Jenner (1,49) e Selena Gomez (1,46). Poi a seguire ancora Kim Kardashian (1,41), Messi, Beyonce (1,14), Justin Bieber (1,11) e Kendall Jenner (1,05).

cristiano ronaldo instagram KIM Kardashian Photoshop ariana grande e dalton gomez 9 kylie jenner justin bieber 3 kylie jenner selena gomez MARK ZUCKERBERG SELENA GOMEZ ariana grande e dalton gomez 2 cristiano ronaldo juve