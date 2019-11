IL BRIEFING DI ROCCO SIFFREDI AGLI ATTORI PRIMA DELLE RIPRESE DI MALENA VS MARTINA

Si fa presto a dire gangbang

Niccolò Fantini per Dagospia

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 1

Professionisti al lavoro

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 3

La trentennale carriera di Rocco Siffredi nell'intrattenimento per adulti parte dalla pellicola e copre ogni era tecnologica, fino al contemporaneo download e streaming in Rete. E tale competenza è riflessa nel lavoro e nel carisma del regista e cameraman operativo, durante le riprese della gangbang di Malena e Martina Smeraldi.

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 7

I partecipanti hanno visto all'opera l'intera squadra siffrediana, con relativo armamentario tecnologico: Rocco utilizza una super camera manuale, con luci aggiuntive e un ampio display, per puntare al dettaglio. A cui non poteva mancare un enorme... manico in legno, con impugnatura ergonomica. Anche il figlio maggiore Lorenzo, che dal padre ha ereditato la passione per le motociclette e per il cinema digitale, utilizza un bel notebook da gamer, così da avere più RAM per calcolare i terabyte dei file video.

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 20

Ma oltre allo strumento, serve il contenuto: i partecipanti alla gangbang hanno potuto godere di numerosi e impagabili brief d'autore con cui, sia Rocco Siffredi che suo cugino Gabriele, hanno dettagliato, precisamente e professionalmente: come, quando e soprattutto perché, interagire con le due attrici, con il set e con la camera durante le riprese. Due giorni di masterclass nel cinema a tripla xxx.

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 6

Selezione naturale

backstage dal film di rocco siffredi con malena e martina smeraldi

Rocco ha illustrato alle decine di ragazzi che la prima scrematura attoriale è dettata dalle dinamiche della gangbang. Si tratta della gavetta dell'attore porno: i presenti hanno ricevuto, dalla viva voce di chi ha creato questo specifico genere di pornografia, una dritta professionale sulla motivazione che serve all'attore, per arrivare al centro dell'azione ed eseguire la propria performance.

backstage dal film di rocco siffredi con malena e martina smeraldi 3

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 2

Facile a dirsi, ma la perseveranza è elemento indispensabile per arrivare di fronte alla telecamera e seguire le direttive di regia. Ma mica da solo: anzi in coda e a stretto contatto fisico con numerosi maschi nudi, col membro in mano e già vistosamente accaldati. Ed è questo il motivo per cui i ragazzi più timidi, rimasti a contemplare nelle retrovie, potevano solo osservare un misero spicchio di Malena e Martina, spalmate sul divano centrale. Occorre guadagnare la posizione, mantenendo l'erezione.

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 4 martina smeraldi con malena

La location e il set

Nell'immaginario collettivo i club privé sono la versione hard dell'Ippotamo Rosa di Fantozzi. Ma la prolissa definizione del "Certe Notti", calza invece a pennello: Spa & Privè Country Village Naturist Club. Il locale di Minerbio (BO) è infatti un camping fkk con spa e piscine, frequentato da scambisti, nudisti e altri esseri umani evoluti: adulti consenzienti, che si dilettano con il sesso ricreativo.

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 5 backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 12

C'è anche un lago artificiale, a testimonianza che è possibile andare nudi in pedalò anche nella campagna bolognese, non solo nelle civili società del Nord Europa. Gli ospiti del club hanno potuto osservare, dietro ampie vetrate, lo svolgimento di film e riprese. Per contenere una gangbang grande, ci vuole uno spazio grande: l'area adibita a set, a porte chiuse e riservata ai soli addetti ai lavori, era una grande tensostruttura trasparente, con riscaldamento integrato nel pavimento. Tipo gazebo elettorale, ma 2.0: una piacevole sorpresa, visto che ha diluviato per due giorni e quasi tutti i presenti erano a chiappe all'aria.

La fauna della banda

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 13

Nella miglior tradizione delle scene corali siffrediane, gli abili e arruolati per la gangbang erano un mix eterogeneo dei vari fenotipi maschili. Non solo dotati, ma appartenenti a varia umanità. Nel fine settimana i circa 70 individui apparivano miscelati con sapienza e in pieno stile Gonzo: da un imberbere ragazzino diciottenne, a prestanti brizzolati 40enni, passando per i competenti attori hard della Siffredi Academy in Ungheria, fino ad arrivare a giganti muscolosi dall'età indecifrabile. Ma, optando per una sintesi a spanne, la media era: ragazzo del sud, circa trent'anni, con poco lavoro e una dotazione direttamente propozionale ai propri sogni e tatuaggi. Si sono fatti notare, anche: alcuni cittadini stranieri con jetlag e volo intercontinentale, un ragazzo africano con attualissimo accento bresciano e uno smilzo nerd con gli occhiali di Andreotti, che è stato l'unico a venire 2 volte con Malena e Martina, durante il primo giorno di riprese. Bene, bravo, bis.

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 11

Due donne protagoniste

malena lato b

Le due affascinanti attrici si sono tuffate in quella che è stata letteralmente un'orgia di peni maschili. Malena è molto esperta di gangbang ed è stata superlativa, con un'azione formativa: ha supportato e guidato sia i novellini, che la giovane Martina Smeraldi, nonché, per gli amanti dei tecnicismi, si è fatta carico del duro lavoro in termini di doppie: DP, DAP o la combo delle 2. Martina Smeraldi invece ha già raccontato ai microfoni de La Zanzara l'aneddoto splatter di cui è stata sfortunata e inconsapevole protagonista. E, a parte un ulteriore breve stop nel successivo giorno di riprese, forse motivato dall'inesperienza, la giovane attrice cagliaritana si è avventurata con solerzia nella selva di uomini e ha confermato le aspettative come debuttante nella gangbang diretta da Rocco Siffredi.

malena lato b 1

backstage dell'orgia con martina smeraldi e malena film prodotto da rocco siffredi ph francesca ricciardi 10

Il dono della sintesi

ROCCO SIFFREDI MALENA

Malena VS Martina si preannuncia come un Porno che è la crasi della sessualità espressa dalle due attrici italiane: Malena è capace di darne, Martina vuole riceverne. La versione hard della teoria della Spugna. Senza spoilerare, è comunque opportuno evidenziare la chiusa del film: in uno spumeggiante tripudio di sesso, le due attrici accendono un'umida e finale performance in cui, i fan e gli aficionados di Rocco Siffredi, riconoscono l'indelebile firma del leggendario attore, regista e produttore del cinema internazionale per adulti.

