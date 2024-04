10 apr 2024 15:25

CRONACHE DAL SOTTO-SCALA! SCONTRO SUL SOVRINTENDENTE DEL TEATRO MILANESE: IL MINISTRO SANGIULIANO DICE NO ALLA PROROGA DI MEYER AFFIANCATO DA ORTOMBINA (SCELTA CALDEGGIATA, COME DAGO DIXIT, DA BAZOLI) - IL MINISTRO NON HA PRESO BENE QUESTA SOLUZIONE: IL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, GIANMARCO MAZZI, HA RILASCIATO UNA DICHIARAZIONE LAPIDARIA (“CON LE PROROGHE NON SI VA AVANTI”), CON UN'ALLUSIONE AGLI 83 MILIONI IN DUE ANNI VERSATI DAL MINISTERO ALLA SCALA – IL SINDACO SALA: “VA TROVATA UNA SOLUZIONE CONDIVISA” - IL GOVERNATORE FONTANA: “NECESSARIO UN NOME NUOVO”