AL CUOR NON SI COMANDA E IL TOUR… SI RIMANDA! – JENNIFER LOPEZ HA CANCELLATO I SUOI CONCERTI ESTIVI PER “DEDICARSI ALLA FAMIGLIA” – LA NOTIZIA ARRIVA NEL MOMENTO IN CUI CIRCOLANO VOCI DI UNA CRISI TRA LA CANTANTE E IL MARITO, BEN AFFLECK – AD INSOSPETTIRE I FAN È IL COMUNICATO DELL’ENTOURAGE DELLA POPSTAR: “SI PRENDERÀ DEL TEMPO PER STARE CON I FIGLI, LA FAMIGLIA E GLI AMICI PIÙ STRETTI", SENZA ALCUN RIFERIMENTO ALL’ATTORE…

jennifer lopez

Estratto da www.repubblica.it

Jennifer Lopez ha annunciato la decisione di cancellare il suo tour estivo in Usa per dedicarsi alla famiglia.[...] JLo ha promesso di tornare presto, ma non ha fornito ulteriori indicazioni sul motivo della decisione.

L'organizzazione che si occupava del tour This is me Live ha spiegato che Jennifer "si prenderà del tempo per stare con i figli, la famiglia e gli amici più stretti". I biglietti acquistati verranno rimborsati. La notizia arriva nel momento in cui circolano voci che parlano di una crisi tra Lopez e il marito, Ben Affleck. I due, secondo i media americani, vivrebbero da tempo separati. [...]

JENNIFER LOPEZ BEN AFFLECK jennifer lopez ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 3 litigio jennifer lopez ben affleck sul red carpet 3 jennifer lopez ben affleck 8 jennifer lopez ben affleck 9 jennifer lopez 6 jennifer lopez 3 jennifer lopez 5 jennifer lopez giovanni terzi 2 jennifer lopez e il documentario the greatest love story never told 4 jennifer lopez 11 jennifer lopez 2 jennifer lopez 5 jennifer lopez