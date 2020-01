CURIOSI DI ASCOLTARE I PEZZI DI SANREMO? LE VENTIQUATTRO CANZONI DEI CAMPIONI IN GARA AL FESTIVAL TRA PROMOSSI, BOCCIATI E RIMANDATI AI PROSSIMI ASCOLTI: ACHILLE LAURO È RIMASTO SULLA VECCHIA ROLLS ROYCE, ANASTASIO POTENTISSIMO E INQUIETANTE, NIGIOTTI PALEOZOICO, RITA PAVONE NON SI SMUOVE DAL SUO STILE CLASSICO, MA IL PEZZO È RABBIOSO. TOSCA MAGISTRALE E PERO PELÙ…

Gino Castaldo per "www.repubblica.it"

achille lauro boss doms

Achille Lauro

Me ne frego

È rimasto sulla sua vecchia Rolls Royce, spudoratamente menefreghista

Alberto Urso

Il sole ad est

"Per te ho nel cuore il sole ad est" canta il giovane tenorino ed è minaccioso perché potrebbe anche funzionare

Bugo e Morgan

Sincero

Un trattatello giocoso e magistrale sull'arte del verseggiare, tra Bluevertigo e Battiato

marco anastasio foto di bacco

Anastasio

Rosso di rabbia

Potentissimo e inquietante, tra panico e terrorismo. Sarà un forte picco nella temperatura dello show

Diodato

Fai rumore

ELODIE

Una canzone che fila dritta, da cantare, e con un certo gusto

Elodie

Andromeda

Sorprendente. Ritmo, autotune a palla e citazioni di Nina Simone. Firmato Mahmood

Enrico Nigiotti

Baciami adesso

ELETTRA LAMBORGHINI

In questa edizione dà l'impressione di arrivare dal paleozoico

Elettra Lamborghini

Musica (e il resto scompare)

Quota del divertimento assicurata, lei innamorata di un altro cabron, con reggaeton da manuale e tutti a ballare

Francesco Gabbani

Viceversa

Questa volta il tormentone è affidato a un fischio molto astuto e una melodia circolare. Tempo medio e piacevole

Giordana Angi

Come mia madre

Ai limiti dell'illegalità. Parlare di mamme a Sanremo dovrebbe essere proibito dal regolamento

paolo jannacci

Michele Zarrillo

Nell'estasi o nel fango

Come se si fosse trovato per sbaglio in una discoteca e avesse improvvisato un ritornello in falsetto tipo Sylvester

Junior Cally

No grazie

Sarà una delle sorprese del festival, irivirente, sboccato, antipolitico con una menzione speciale per il verso "ogni mattina avrà l'oro in bocca"

irene grandi in concerto al gay village foto di bacco (1)

Paolo Jannacci

Voglio parlarti adesso

Anche scrivere di figli dovrebbe essere proibito ma a quel cognome si perdona tutto

Irene Grandi

Finalmente io

Firmata dalla premiata ditta Curreri/Vasco (più Casini e Righi), abilissima a creare pezzi per voci femminili. Trascinante

Le Vibrazioni

Dov'è

Piena, robusta come si conviene allo stile del gruppo, quasi un melodramma rock

piero pelu' 7

Rancore

Eden

Intenso e dilagante su immagini del nostro mondo, un eden perduto tutto da riconquistare

Piero Pelù

Gigante

Il protagonista non è un figlio, è addirittura un nipotino. Ma nonno Pelù arriva con una tonnellata di classe rock

Pinguini tattici nucleari

Ringo Starr

levante

Verso memorabile: "In un mondo di Paul e John, sono Ringo Starr". Come non condividere?

Levante

Tikibombom

Sempre stralunata, ellittica, da riascoltare per capire il fascino perverso del Tikibombom inteso come ritmo da evitare

Marco Masini

Il confronto

Si guarda allo specchio e si da anche coraggiosamente dello stronzo, ma è sincero e toccante.

rita pavone

Rita Pavone

Niente (resilienza 74)

Non sembrerebbe neanche lei, non evolve il suo stile classico e non si capisce bene come prendere un pezzo del genere, perfino un po' rabbioso. Ma rabbioso perché?

Riki

Lo sappiamo entrambi

Rappresenta la quota giovanil-televisiva. Vorrebbe superare il pregiudizio da cantante soprattutto bellino. Ma con questo pezzo farà fatica

TERZA SERATA SANREMO RAPHAEL GUALAZZI

Tosca

Ho amato tutto

Un pezzo magistrale, senza ritornello, con sfumature di voce che renderanno l'Ariston un palco elegante

Raphael Gualazzi

Carioca

Titolo ingannevole. Invece che a Rio siamo tra Cuba e svariate capitali europee, ma porta divertimento e swing

ELODIE ELODIE levante levante levante elettra lamborghini elettra lamborghini copia ELODIE piero pelu' 4 piero pelu' 6