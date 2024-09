CURIOSI DI SAPERE QUALE PSICODRAMMA HA IN SERBO LA SECONDA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND”? DAGOSPIA È IN GRADO DI RIVELARVI COME EVOLVERÀ IL “VIAGGIO NEI SENTIMENTI” DI DUE COPPIE. TITTY, INCAZZATISSIMA CON IL FIDANZATO ANTONIO AL PUNTO DA CHIEDERE UN FALÒ DI CONFRONTO, ASPETTERÀ INUTILMENTE SUL TRONCO: LUI NON SI PRESENTERÀ, POSTICIPANDO LE MAZZATE DELLA FIDANZATA A DATA DA DESTINARSI – MA I FUOCHI D’ARTIFICIO LI RISERVERÀ ANCHE LA COPPIA FORMATA DA FABIO E SARA: LUI, DOPO AVER SVELENATO SULLA FIDANZATA, RIVELERÀ DI AVERLA TRADITA. LEI, DISTRUTTA DALLA NOTIZIA CHOC, CHIEDERÀ UN FALÒ DI CONFRONTO E…

DAGONEWS

titty e antonio temptation island

Curiosi di sapere cosa riserverà il secondo appuntamento dell’isola delle corna? La prima puntata di “Temptation Island” ha lasciato tutti i fan di tradimenti e psicodrammi con il fiato sospeso: una incazzatissima Titty, a pochi giorni dall’inizio del viaggio nei sentimenti, aveva chiesto il falò di confronto al suo fidanzato Antonio. Cosa farà lui che, per dimostrare “eterno” amore alla sua fidanzata, è arrivato a tatuarsi il faccione di lei su un polpaccio? Dagospia è in grado di rivelarvi che lui non si presenterà al confronto. Come reagirà lei? Ah, saperlo…

fabio e sara temptation island 2

Intanto nel villaggio altre sei coppie provano a resistere alle tentazione. È il caso di Fabio e Sara, entrati nei rispettivi villaggi con una certezza: il loro è un amore che viaggia a doppia velocità. Lei, ballerina e barista 22enne che vive a Ravenna, macina chilometri per andare a trovare il compagno che vive a Catanzaro. Ma lui, in un anno di relazione, non si è mai degnato di andare a trovarla. I due entrano a “Temptation” e, trascorsi pochi giorni, lui perde ogni freno. Inizia svelenando sulla fidanzata per il suo aspetto fisico, bollandola come “non alla sua altezza”.

fabio e sara temptation island 1

Sara reagisce male, ma non sa ancora che il peggio deve ancora venire: sarà proprio all’interno del villaggio che scoprirà di essere stata tradita. Una rivelazione choc che la porterà immediatamente a chiedere un falò di confronto con il fidanzato. Fabio accetterà e, dopo una lunga discussione, ci sarà l’epilogo in grado di lasciare tutti a bocca aperta: alla fine usciranno insieme.

titty temptation island temptation island titty e antonio

temptation island filippo bisciglia 1 filippo bisciglia antonio temptation island