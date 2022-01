18 gen 2022 19:15

IL DADO E’ TRATTO! IL COMICO DADO RINVIATO A GIUDIZIO PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’EX DELLA FIGLIA. NELL'APRILE 2019 AVEVA DENUNCIATO, IN TV E IN UNA INTERVISTA A UN QUOTIDIANO, DI ESSERE STATO PICCHIATO BRUTALMENTE DAL RAGAZZINO, MA LE INDAGINI NON HANNO PERMESSO DI ACCERTARE QUELLE ACCUSE. ANZI, LE ACCUSE SONO STATE ARCHIVIATE. INEVITABILE QUINDI…