11 mar 2020 22:08

DAGO-ESCLUSIVA: IL PALINSESTO RAI1 STRAVOLTO DAL VIRUS - DANDOLO: SALTANO 'PROVA DEL CUOCO' E 'VIENI DA ME': SI ALLUNGANO ELEONORA DANIELE E 'LA VITA IN DIRETTA'. 'SOLITI IGNOTI' IN ONDA REGOLARMENTE FINO A SABATO, POI ANDRÀ IN REPLICA. 'L'EREDITÀ' HA UN MAGAZZINO DI PUNTATE FINO AL 22 MARZO, POI ANDRÀ IN REPLICA - SOSPESO MARZULLO, 'BUONGIORNO BENESSERE' E 'S'È FATTA NOTTE'. VERRÀ INCREMENTATA LA DOTAZIONE DI MASCHERINE, IGIENIZZAZIONI PIU’ FREQUENTI NELLE SEDI DI LAVORO. VERRANNO RIDOTTE LE SQUADRE TECNICHE COSÌ DA…