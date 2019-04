DAGO GOES TO OXFORD! - IL 10 MAGGIO IL FONDATORE DI DAGOSPIA TERRÀ UNA LECTIO MAGISTRALIS NEL PRESTIGIOSO ATENEO INGLESE, CHE HA GIÀ OSPITATO BEPPE GRILLO. RACCONTERÀ “LA RIVOLUZIONE DI INTERNET” – DAGO VIENE PRESENTATO COME “PIONIERE NEL MONDO NEL GIORNALISMO ITALIANO SU TABLOID E UNO DEI PRIMI A CAPIRE LE POTENZIALITÀ DEL WEB”

Dago a Oxford

Lettera43.it

"As a pioneer in the world of Italian tabloid journalism and one of the first to understand the potential of the web, this is certainly shaping up to be an interesting and delightfully provocative event!" Comincia così le lettera di invito della Ozford University Italia Society che tra le sue antiche mura si appresta ad ospitare Roberto D'Agostino. A Darne notizia era stato proprio Dago in un'intervista al settimanale Chi. Adesso l'appuntamento si avvicina: e il 10 maggio il fondatore di Dagospia sarà all'Università di Oxford.

universita di oxford 3

Il prestigioso ateneo inglese, che ha recentemente ospitato anche Beppe Grillo, lo ha invitato per tenere una lectio magistralis, onore riservato a docenti ed esperti di tutto il mondo dotati di fama e di notevoli competenze. «Vado con la toga e racconto la rivoluzione di internet», ha spiegato D'Agostino, «vado dopo Grillo e non è casuale: lui è riuscito con la sola connessione e senza tv e giornali a costruire un partito che è arrivato al 30%. L’unico problema è che lui ha fatto un partito digitale ma il parlamento, la politica, sono analogici: è come mettere la benzina a una macchina diesel. Eppure Obama ha vinto grazie a Facebook e Trump grazie a Twitter, e la Brexit è sfuggita a ogni controllo perché è nata su internet».

Dago Oxford

Il credo di Dagospia rimane sempre lo stesso. Nelle parole dello stesso D'Agostino: «Per me il giornalismo o è gossip o non è giornalismo, perché bisogna raccontare la società attraverso le storie di tradimenti, di revenge porn, di Corona. Tutto è pettegolezzo, Alla ricerca del tempo perduto di Proust è pettegolezzo, raccontando i fatti degli altri raccontiamo la vita reale. Io non devo dettare una linea, devo dare i fatti, dire che Salvini esce con la figlia di Verdini prima ancora che li scoprano i fotografi».

DAGOSPIA TIENE LEZIONE A OXFORD

Il Tempo.it

Dago by Sestini

Roberto D' Agostino il 10 maggio terrà una lezione sulla «rivoluzione digitale». La notizia, però, non è questa. Ma la platea a cui si rivolgerà il padre di Dagospia. Ad invitarlo, infatti, è stata la Oxford University Italian Society, il gruppo di oxfordiani con una passione per l' Italia. Nella presentazione dell' evento, D' Agostino viene presentato come «pioniere nel mondo nel giornalismo italiano su tabloid e uno dei primi a capire le potenzialità del web». Il mondo universitario oxfordiano è aperto ad ascoltare voci diverse. Anche opposte. Tanto che il 27 maggio ospiterà un' altra personalità italiana: l' ex ministra Elsa Fornero.

universita di oxford