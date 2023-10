COME MAI MAMMA RAI IN MODALITÀ TELE-MELONI HA SBATTUTO LA PORTA IN FACCIA A FEDEZ?

DAGONEWS

fedez rosa chemical

Come mai Mamma Rai in modalità Tele-Meloni ha sbattuto la porta in faccia a Fedez?

Prima della recente ospedalizzazione per un’emorragia interna, causata da due ulcere, il marito della Ferragni aveva accettato l’invito a “Belve”.

francesca fagnani belve

Francesca Fagnani, tutta contenta per l’acchiappo, non aveva fatto i conti con viale Mazzini, che ha cassato l’ospitata di Fedez per misteriose “ragioni editoriali”

(è chiaro che il rapper a misura Duomo sta sulla cima del cazzo ai meloniani della Rai, dopo le sue performance all’ultimo Sanremo, dalla foto strappata del viceministro meloniano Galeazzo Bignami immortalato a un party in completino nazista alla vorticosa lingua in bocca con Rosa Chemical).

Ps: anche senza Fedez, martedì vale sempre la pena di vedere “Belve”: con l’intervista a Raoul Bova, la Fagnani inaugura “l’angolo del buonumore”…

fedez con la foto di galeazzo bignami

