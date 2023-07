DAGOREPORT

micaela ramazzotti claudio pallitto 5

È il film che Paolo Virzì non avrebbe mai voluto girare. Una sorta di commedia all’italiana con risvolti tra il trucido e il grottesco. Dopo la fine della loro relazione, e due figli, il regista livornese e Micaela Ramazzotti hanno preso strade molto diverse. Lui è sparito dai radar della vita mondana: nulla è trapelato sul suo privato.

L’attrice 44enne, invece, s'è accesa per una nuova fiamma: il 38enne Claudio Pallitto, di professione personal trainer. Una sbandata coatta di un certo livello.

Pallitto gestisce una piccola palestra a Roma, in zona Appia, che si vocifera essere uno dei punti di ritrovo dell’estrema destra romana. Tifosissimo giallorosso, habitué della curva sud, Claudio coltiva in cuor suo il sogno di sfondare nel cinema.

Con quei deltoidi rigonfi forse sogna di interpretare un giorno Maciste, o Ercole, o Spartaco, in qualche peplum contemporaneo. Per ora, può “vantare” nel suo esiguo curriculum soltanto due pose nel film “Siccità”, girato proprio da Virzì, e qualche comparsata in una manciata di pellicole come “Il campione” e “Tutti i santi giorni”. Si vocifera, inoltre, che sarà nel cast di “Felicità”, il film d’esordio da regista di Micaela Ramazzotti.

MICAELA RAMAZZOTTI E PAOLO VIRZÌ

Claudio Pallitto, in attesa della grande opportunità nel cinema, ha tentato di sfondare anche in televisione, partecipando, nel 2011, al reality di Italia 1, “Tamarreide”, che seguiva le gesta di un gruppo di personaggi coloriti, uno più verace dell’altro.

Il pompatissimo Pallitto, che esibisce su Instagram bicipiti fin troppo rigonfi, si fece notare durante la trasmissione per un paio di sparate “delicatissime”, rivelatrici di un certo background: "Essì circonciso, essì", per dire al suo rivale di essere più sintetico nei discorsi; "Io sono un gentlement"; "Perchè io so matto, si me parte a ciavatta"... (si veda articolo di Roma Today sotto).

micaela ramazzotti claudio pallitto 4

La storia d’amore tra Claudio e Micaela non è stata indolore. Se lei ha salutato Paolo Virzì (la loro storia ha portato due figli), lui ha mollato la compagna estetista, e due figlie, obnubilato dalla travolgente passione per “l’attrisce” famosa.

Una sbornia di passione a tratti inspiegabile, visti i profili apparentemente inconciliabili: grazie alla sua storia con Virzì, Micaela Ramazzotti si è lasciata alle spalle cinepanettoni e commediole per darsi un profilo impegnato e accreditarsi come interprete di un certo livello (ne è una prova la lunga lista di candidature ai David di Donatello). Lui, figlio di una Roma verace, ricorda certi personaggi da film di Tomas Milian. Chissà che la singolare convergenza tra i due, non sia stata agevolata dalle comuni radici romanesche. Lui dell'Appio, lei dell'Axa: l'amore punta al cuore anzi alla coratella.

CLAUDIO PALLITTO DA ROMA A TAMARREIDE

Da www.romatoday.it - 13 giugno 2011

micaela ramazzotti claudio pallitto 1

E'bastata una puntata al 24enne Claudio Pallitto per conquistare il pubblico televisivo. Il postino romano è una delle 8 star di Tamarreide, il nuovo programma di Italia 1 che ha esordito lunedì 13 giugno. Un paio di frasi che promettono di diventare tormentone

"Essì circonciso, essì", per dire al suo rivale di essere più sintetico nei discorsi

"Io sono un gentlement"

"Perchè io so matto, si me parte a ciavatta"...

Frasi da vero tamarro o meglio da coatto, come lui ama definirsi. Secondo lui il coatto è una persona che riesce a fare tutto, adattarsi a ogni situazione, anche a mettere il vestito elegante. La sua passione è cucinare l’amatriciana, ama le 500 con gli alettoni, trascorre molto tempo in palestra, in sala pesi e gioca a calcetto. Sul suo look dice di amare quello stravante e di non badare ai colori, anche se non spende molto per i vestiti firmati.

Il suo punto debole sono le donne, in particolare i baci sul collo e le minigonne. Segni particolari: palestrato, simpatico e grande “parac…”. Dalla personalità straripante, non ha peli sulla lingua, è il più matto della sua compagnia. Mammone, sente la madre anche 10 volte al giorno. Il suo sogno: alloggiare a un hotel “superfigo” al Pincio.

claudio pallitto 1 MICAELA RAMAZZOTTI E PAOLO VIRZÌ micaela ramazzotti paolo virzi

pagina di claudio pallitto su imdb pagina di claudio pallitto su imdb

micaela ramazzotti claudio pallitto 2

micaela ramazzotti e paolo virzi claudio pallitto 4 claudio pallitto 5 claudio pallitto 11 claudio pallitto 6 claudio pallitto 7 claudio pallitto 10

micaela ramazzotti claudio pallitto 3

claudio pallitto 3 claudio pallitto 2 claudio pallitto 8 claudio pallitto 9