DAGOREPORT - GLI ANGELUCCI: CHI LI OMAGGIA E CHI LI LIQUIDA – MENTRE GIORGIA MELONI SI SCAPICOLLA A MILANO ALLA FESTA PER I 50 ANNI DEL “GIORNALE”, PAPA FRANCESCO, NELL'UDIENZA PRIVATA CONCESSA AD ANTONIO E GIAMPAOLO ANGELUCCI, HA SFANCULATO IN CINQUE MINUTI GLI EDITORI COL CUORE A DESTRA – PUR INVITATA MARINA BERLUSCONI NON SI E' VISTA; AL SUO POSTO LO ZIO PAOLO CHE POSSIEDE ANCORA IL 30% - HANNO TIMBRATO IL CARTELLINO SALVINI, LA RUSSA, TAJANI, PIANTEDOSI...- VIDEO

DAGONOTA

antonio angelucci 2 ricevimento quirinale 2 giugno 2024 foto lapresse

Con tutti i problemi economici del paese da risolvere, Giorgia Meloni in versione “prezzemolona del potere”, corre a Milano per partecipare alla festa per i 50 anni de “Il Giornale”.

Un bacio alla pantofola del suo nuovo sostenitore, l'editore Antonio Angelucci che, pur essendo stato eletto alla Camera nelle file della Lega, ha avuto una folgorazione sulla via della Ducetta.

La deferenza della premier nei confronti degli editori di “Libero”, “il Giornale” e “Il Tempo”, stride moltissimo con la sbrigativa sufficienza con cui Papa Francesco ha liquidato, in cinque minuti, Antonio e Giampaolo Angelucci e Vittorio Feltri, in un'udienza privata in Vaticano il 2 giugno.

Ottenuto il pass per la Santa sede, grazie al vaticanista del "Giornale" Fabio Marchese Ragone, i tre speravano di chiacchierare a lungo con un solitamente ciarliero Bergoglio. Il Pontefice, forse annoiato dai salamelecchi dei suoi ospiti e da frasi tipo “anche noi siamo contro la guerra”, ha tagliato corto, si è alzato ed è andato via dopo pochi minuti…

GIAMPAOLO ANGELUCCI AL CONVEGNO SUL PREMIERATO

P.s. Ci sarà anche Marina Berlusconi alla festa del "Giornale"? Anche se gli Angelucci controllano il 70% delle quote, la famiglia del Cav ha ancora in mano il restante 30% del quotidiano...

IL GIORNALE FESTEGGIA 50 ANNI CON MELONI, POMPEO E BIG DI POLITICA E FINANZA

Da www.primaonline.it

Oggi, mercoledì 19 giugno 2024 all’hotel Portrait di Milano ci sarà l’evento per il 50esimo anniversario de il Giornale diretto da Alessandro Sallusti, che dalle 17 ospiterà personaggi chiave del mondo della politica, finanza ed economia italiana. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio è attesa con un intervento celebrativo. Mike Pompeo, ex Segretario di Stato US, verrà intervistato da Nicola Porro, Vice Direttore de Il Giornale.

marina berlusconi 1 prima del film ennio doris a roma MARINA SILVIO BERLUSCONI antonio angelucci 2 antonio angelucci e yosdanka fumero foto di bacco (5) giampaolo e antonio angelucci