Una volta polverizzati gli antichi e doviziosi splendori Instagram e Streaming, mollata da follower e dagli sponsor (nessuno invito alle Fashion week milanese), la “Ditta Ferragnez” è scoppiata definitivamente con l’addio di Fedez alle tettine coniugali di Chiara. “Non è stata una scelta mia”, ha precisato tra una lacrima e l’altra la reginetta della maleficenza. Infatti, il “trasloco coniugale” pare che sia stato allietato da un durissimo litigio tra i nostri eroi caduti dall’Olimpo digitale.

divorzio alla milanese meme by emiliano carli il giornalone la stampa

Dismesso il sorriso prefabbricato per gli allocchi-follower, l’influencer decaduta ha mostrato la dentiera avvelenata. E ha rovesciato al vile fuggitivo di tutto, di più. Qualcosa del genere: Ma che cazzo, proprio nel momento peggiore della mia vita, quando ho un bisogno cane di rimettere insieme i cocci della mia carriera e l’unica speranza è far ripartire il nostro teatrino familiare coi pupi e i bacetti, mi sdereni con il calcio dell’asino?

fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 11

Una parola tira una parolaccia, finché si è arrivati a un classico pippone di ogni matrimonio che si rispetti: i sospetti, la gelosia, l’ossessione di sedicenti tradimenti. Quando si aprono gli armadi di casa, si sa, gli scheletri non mancano mai. Del resto, una volta tornato a casa della mammina, il Fedezzone si è impegnato alla ricerca del tempo perduto.

Fedez Elisa De Panicis

“Fedez ha baciato un’altra ragazza durante la Parigi Fashion Week?”, si legge oggi su Biccy.it. “L’accusa, mossa dall’influencer Elisa De Panicis, è stata chiara e mirata. “Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan“. La storia cancellata dal profilo dell’ex gieffina è finita subito sui social.

fabrizio corona

Poi non poteva mancare la zampata di Fabrizio Corona. Due giorni fa, sul suo sito dillingernews.it scodella ‘’la storia di una rissa molto accesa al release party di Tony Effe’’ del rapper deferragnizzato. Furbizio però non tira fuori né nomi né cognomi, tantomeno il luogo dove sarebbe avvenuto il fattaccio, che ha fatto incazzare il fumantino Fedez (“A quanto pare i suoi figli”)

A Milano vociferano a Dagospia che il fattaccio sia avvenuto davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere. Nel mirino di Fedez è finito Naska, al secolo Diego Caterbetti, un bonazzo in modalità Damiano dei Maneskins che si muove in bilico tra pop e punk e urla cose come “saremo rotti, storti, disfatti, ma mai come gli altri» e «volevi il bello e dannato, ma ci hai guadagnato, sono pure alcolizzato”. E a fine novembre salirà sul palco del Forum di Assago.

Diego Naska

Il casus belli di tanto fervore muscoloide di Federico Lucia, secondo Corona, sarebbe racchiuso in una frase sibillina “A quanto pare, i suoi figli”. Che c’entra il baldo Naska con Chiara Ferragni? Ah, saperlo…

POST SCRIPTUM

Altra bad news per Chiara. La rottura con il suo “braccio destro e sinistro” Fabio Maria Damato, anche lui indagato dalla procura di Milano per concorso in truffa aggravata, avrà uno strascico in tribunale.

