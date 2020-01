harvey weinstein, gwyneth paltrow e cameron diaz 1

DAGONEWS

Dagospia è in grado di rivelare il nome dell'attrice italiana che ha accusato Harvey Weinstein di stupro in California, in un procedimento parallelo a quello attualmente in corso a New York. L'articolo del ''Los Angeles Times'', la testata che per prima diede la notizia e poi intervistò la donna, contiene gli elementi per capire di chi si tratta: all'epoca dei fatti (febbraio 2013) aveva 34 anni, e conobbe il noto produttore al Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest, l'evento organizzato ogni anno da Pascal Vicedomini per celebrare il cinema italiano e americano.

eugenia chernyshova

La donna racconta che Weinstein, all'epoca uno degli uomini più potenti e rispettati del settore, si sarebbe presentato al suo hotel, e con modi da bullo si sarebbe introdotto nella sua stanza. ''Voglio solo parlare'', le avrebbe detto. Invece l'avrebbe violentata nel bagno. Uscendo, le avrebbe anche fatto vari complimenti: ''Sei bella, potresti lavorare a Hollywood''. Lei in seguito ha raccontato l'episodio solo a un'amica, a un prete e alla tata dei suoi figli, senza sporgere denuncia.

eugenia chernyshova sofia coppola

Solo quando nell'autunno del 2017 è esploso il #metoo, la figlia, una studentessa del liceo, l'ha convinta a farsi avanti.

Il quotidiano poi specifica che l'attrice e modella ha tre figli, è apparsa sulla copertina di ''Vogue'' e in vari film italiani. All'epoca dei fatti viveva in Italia, ma nel frattempo si è trasferita in California. Nelle ultime settimane il processo californiano è entrato nel vivo, e la donna si è detta pronta a mostrarsi in pubblico e affrontare in aula l'uomo che accusa.

eugenia chernyshova elena sofia ricci

Scorrendo la galleria fotografica della Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest (edizione 2013), disponibile qui:

abbiamo incrociato i dati forniti dal giornale con gli invitati, e solo una donna corrisponde perfettamente alla descrizione. Si tratta di Eugenia Chernyshova.

eugenia chernyshova francis ford coppola

Nata a Omsk in Siberia 40 anni fa, a 14 vince un concorso di bellezza e riesce a fuggire dalla provincia sovietica: Mosca, Giappone, il mondo. A 18 anni il primo figlio, poi una carriera che la porta a lavorare anche nel cinema, in tv e a Roma, dove si trasferisce in una villa all'Olgiata dopo essersi separata dal marito. Partecipa a ''Buona Domenica'', a vari film e fiction tra cui ''Baciati dall'amore'', incontra in udienza papa Ratzinger, che benedice i suoi tre bambini. Conosce Tarantino e Francis e Sofia Coppola, frequenta il Festival di Venezia e Buckingham Palace.

harvey weinstein 3

Da quando si è trasferita in California ha continuato a fare la modella e recitare, e sul suo profilo Instagram si definisce anche doula, la figura che accompagna le donne al parto e nelle prime settimane dalla nascita di un bambino. La figlia più grande ha intrapreso la carriera di modella ed è già stata protagonista di alcune campagne.

