DALL'ANEURISMA A 24 ANNI AL FLIRT CON PIETRO TARICONE: TUTTO SU ILARIA GALASSI, EX RAGAZZA DI NON È LA RAI, ORA AL “GRANDE FRATELLO” – DEBUTTÒ GIOVANISSIMA IN TELEVISIONE NEL 1990 TRA LE RAGAZZE PON-PON DI DOMENICA IN. NEL 1996 VENNE SCELTA COME VELINA DI STRISCIA MA FU COSTRETTA A RITIRARSI TEMPORANEAMENTE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALLA GAMBA – LA NUOVA VITA DA BADANTE DI UNA SIGNORA DI 90 ANNI CHE LE HA CAMBIATO LA VITA

Da www.leggo.it

ilaria galassi

Ilaria Galassi al Grande Fratello che torna stasera in tv, lunedì 16 settembre, alle 21:40 su Canale 5. Tra le tante novità a non cambiare è la formula: anche quest'anno la squadra capitanata da Alfonso Signorini sarà composta da concorrenti vip e nip. i Tra i vip figura anche Ilaria Galassi, showgirl celebre soprattutto per il ruolo in "Non è la Rai". Ecco la sua vita dopo il programma, la vita privata, i figli e la malattia.

Ilaria Galassi, nata ad Avezzano il 10 luglio 1976, è una showgirl ed ex modella italiana di 48 anni. È nota soprattutto per la sua partecipazione dal 1991 al 1995 al programma televisivo "Non è la Rai". Secondo quanto noto è alta circa 1.70 m. Gli inizi a 14 anni e "Non è la Rai" Ilaria Galassi debutta giovanissima in televisione nel 1990 tra le ragazze pon-pon della Domenica in.

ilaria galassi

Poi, dal 1991 al 1995, è tra le ragazze di Non è la Rai per la regia di Gianni Boncompagni, e ai suoi spin-off tra cui Primadonna (striscia serale condotta da Eva Robin's), Bulli & pupe (condotto da Paolo Bonolis) e Rock 'n' Roll (condotto da Orietta Berti). Era tra le ragazze con più seguito tra il pubblico adolescenziale, facendo coppia fissa prima con Romina Mondello, poi con Roberta Carrano, e successivamente con Antonella Mosetti. Talvolta si esibisce suonando in playback un sassofono.

Dopo Non è la Rai: Striscia la Notizia e l'incidente alla gamba

Finita l'esperienza di Non è la Rai, Ilaria Galassi inizia a lavorare come modella. Poi nel 1996 viene scelta come velina del programma Striscia la notizia, ma è costretta a ritirarsi temporaneamente dal mondo dello spettacolo a causa di un incidente alla gamba, venendo così sostituita da Marina Graziani. Gli anni successivi sono segnati da numerose partecipazioni in Tv: da Edizione Straordinaria, condotto da Enrico Papi, a Doppio Lustro, Ok, il prezzo è giusto!. Nel 1999 è poi prima ballerina a Zelig - Facciamo cabaret condotto da Simona Ventura e Massimo Boldi e partecipa al programma Aldo, Giovanni e Giacomo Show. Nella primavera 2001 è ospite dei programmi di Maurizio Costanzo ed è inviata per Gimmy - Il mondo del fitness, oltre ad essere tra le microfonine di Buona Domenica. Nel 2003 realizza un documentario sulla vita della principessa Sissi d'Austria. A dicembre 2005 partecipa come ballerina assieme ad altre ex ragazze di Non è la Rai al programma Libero, condotto da Alessandro Siani su Rai 2.

ilaria galassi

Ilaria Galassi, la musica con Eleonora Cecere

Negli anni successivi Ilaria Galassi si dedica principalmente alla famiglia, e partecipa saltuariamente come ospite e opinionista a vari programmi televisivi, fra cui diverse puntate di Pomeriggio Cinque. Nel 2024 torna sulle scene con le ex colleghe di Non è la Rai Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo (anche loro al Grande Fratello), con cui pubblica un singolo discografico.

Ilaria Galassi, vita privata: il flirt con Pietro Taricone

Nel 2000 Ilaria Galassi appare sui giornali per un flirt giovanile con Pietro Taricone, allora concorrente della prima edizione del reality Grande Fratello. Marito e figli Secondo quanto noto Ilaria Galassi è legata a Daniele Brunone, un hair-stylist, e ha due figli.

ilaria galassi

Ilaria Galassi, la malattia: l'aneurisma a soli 24 anni

Un'aneurisma cerebrale colpisce Ilaria Galassi a soli 24 anni. Subito ricoverata in ospedale, si è sottoposta a un'urgente operazione. Sopravvissuta, ha iniziato subito un recupero fino a guarigione completa.

ILARIA GALASSI

pietro taricone nella casa del grande fratello 1