DALL’ISOLA DELLE CORNA CON FURORE – LA GAFFE DEL TG1 CHE NON RICONOSCE CARLOTTA DELL'ISOLA E NELLO SORRENTINO (EX CONCORRENTI DI "TEMPTATION ISLAND") E LI INSERISCE IN UN SERVIZIO SUGLI ITALIANI CHE RIENTRANO DALLE VACANZE (MA E' OBBLIGATORIO RICONOSCERE I CONCORRENTI DEL 2020 DI UN REALITY?) - SUI SOCIAL FANNO NOTARE CHE MENTRE LA MOGLIE RISPONDEVA DILIGENTEMENTE ALLE DOMANDE DEL GIORNALISTA, NELLO SORRENTINO E’ RIMASTO CON UNA ESPRESSIONE TRA L’INEBETITO E L’OFFESO PER NON ESSERE STATO RICONOSCIUTO – VIDEO

Da ormai alcune ore è diventato virale sui social un video in cui compaiono Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, ex protagonisti di Temptation Island e del Grande Fratello Vip: la coppia è finita al centro dell’attenzione a causa della sua ultima apparizione in televisione, che ha suscitato non poca ilarità nel popolo del web. Ecco cosa è successo.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino intervistati al Tg1

Negli ultimi giorni, milioni di italiani hanno affollato le autostrade in viaggio verso le proprie mete turistiche, e i telegiornali stanno raccontando le giornate di bollino rosso per quanto riguarda il traffico. Proprio su questo argomento era incentrato un servizio del Tg1 andato in onda ieri, domenica 20 agosto, durante il quale sono state intervistate diverse persone che si trovavano ferme in coda ad un casello autostradale.

Tra queste sono comparsi anche Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, coppia protagonista dell’edizione di Temptation Island del 2020: i due sono stati intervistati senza essere riconosciuti. E immediatamente si è scatenata l’ilarità degli utenti dei social network, che hanno condiviso il video facendolo diventare virale soprattutto su Twitter. A suscitare non poche risate è stata soprattutto l’espressione di Nello Sorrentino: mentre la moglie rispondeva diligentemente alle domande del giornalista del Tg1, lui è rimasto completamente immobile, con un sorriso stampato sul volto che è immediatamente diventato un meme.

La reazione dei social

Non sono mancati, dunque, i commenti divertenti da parte degli utenti di Twitter, che non hanno trattenuto l’ilarità per il fatto che la coppia di Temptation Island non sia stata riconosciuta e sia stata fermata in modo del tutto inconsapevole dal giornalista del Tg1. Anche se, come purtroppo capita spesso sui social., qualcuno ha voluto criticare Carlotta e Nello, accusandoli di essere stati altezzosi e di essersi mostrati offesi per non essere stati riconosciuti. Accuse che anche la stessa Carlotta Dell’Isola ha smentito tramite la sua pagina Instagram, dove si è mostrata anche lei divertita dalla vicenda: "Ma la faccia di Nello? E i miei capelli?", ha scritto sui social senza trattenere le risate.

