David Puente per www.open.online

la presunta sniffata di damiano dei maneskin all eurovision 4

I Maneskin dovevano ancora essere proclamati vincitori dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, nel frattempo sui social era partita l’accusa nei confronti del cantante Damiano David: «Please tell me someone else spotted Italy having a line of coke on national television» scrive su Twitter l’utente @catjxx1 pubblicando un video dove si insinua che stesse «pippando cocaina». Non è l’unica ripresa che circola online e non solo su Twitter, segno che l’accusa diventa virale tanto da venire intercettata da un giornalista svedese intervenuto durante la conferenza stampa.

Per chi ha fretta

Damiano china il capo tenendo entrambe le mani a pugno, agitandole entrambe. Il gesto risulta quello di un’esultanza piuttosto che di una “pippata”.

la presunta sniffata di damiano dei maneskin all eurovision

Il volto di Damiano, così come il suo naso, risulta troppo distante dal tavolo perché potesse arrivarci. Inoltre, nel chinarsi rimane fermo nella stessa posizione per circa un secondo per poi rialzarsi.

Damiano, nel rispondere al giornalista svedese che lo aveva informato del video e delle accuse che circolano sui social contro di lui, smentisce categoricamente rispondendo con un chiaro «I don’t use drugs, please». Il cantante ricollega l’episodio a un bicchiere rotto dal chitarrista Thomas Raggi, che conferma immediatamente, anche se la scena non risulta visibile nei video che circolano online.

Qualcuno potrebbe affermare che nessuno sano di mente direbbe «Si! Mi stavo tranquillamente pippando una striscia di cocaina di fronte a milioni di persone da tutte le parti del mondo!», sostenendo che la risposta di Damiano fosse del tutto logica per difendere la sua immagine.

la presunta sniffata di damiano dei maneskin all eurovision 3

Ad alimentare le accuse è una macchia bianca presente nel tavolo dei Maneskin davanti al chitarrista Thomas, visibile ed evidenziato nel tweet dell’utente @noemi_enne, ma è molto probabile che si trattasse di un pezzo di carta o di un fazzoletto.

Osservando bene il video, Damiano aveva entrambe le mani chiuse a pugno e lontane dal tavolo, agitandole proprio mentre chinava il capo verso il basso. Un semplice festeggiamento piuttosto che una “pippata”, soprattutto grazie a un ulteriore particolare.

la presunta sniffata di damiano dei maneskin all eurovision 2

Anche volendo, risulterebbe alquanto strano che Damiano riuscisse a toccare il tavolo anche solo per leccarlo con la lingua. Gli utenti, infatti, non hanno considerato la distanza tra il suo viso e il tavolo stesso.

Nel video notiamo che Thomas porta la sua mano sinistra davanti a lui per poi sparire sotto il tavolo (immagine sopra), un gesto che ci permette di controllare ulteriormente le distanze tra il mobile e il viso di Damiano.

Damiano aveva bisogno di un naso a formichiere per arrivare fino al tavolo.

Riportiamo la storia Instagram del gruppo con le dichiarazioni ufficiali e la disponibilità di effettuare i test perché non hanno nulla da nascondere:

Conclusione

O Damiano ha un naso come quello di un formichiere, o semplicemente stava festeggiando chinando il capo e agitando le mani chiuse a pugno. La risposta risulta essere la seconda.

la presunta sniffata di damiano dei maneskin all eurovision maneskin all eurovision i presentatori dell eurovision jan smit, chantal janzen e edsilia rombley stefania liberakakis anxhela peristeri blas canto. gjon muharremaj i maneskin vincono l eurovision 2021 pubblico all eurovision james newman 1 james newman jendrik sigwart blind channel i maneskin vincono l eurovision 2021 1 elena tsagrinou hurricane manizha dalerovna sangin concorrente russa eurovision 2021 maneskin natalia gordienki i maneskin contro le droghe