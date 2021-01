Maurizio Costanzo per “Chi”

maurizio costanzo

Cominciamo con il dire che, se non ci fosse stata la televisione, i lockdown che bloccano a fasi alterne i Paesi di tutto il mondo sarebbero stati molto più difficili e più complicati da vivere. Al momento non c'è il cinema, né il teatro e nemmeno i concerti. C'è solo la televisione.

Ed ecco che quelli che chiamo gli "sfascia divani", magari una coppa di pensionati, siedono dopo pranzo, alle 14, davanti al televisore e se ne allontanano più o meno a mezzanotte. Leviamoci dalla testa che i giovani seguano la televisione generalista (li possiamo incontrare, forse, su qualche piattaforma): vediamo perciò gli "sfascia divani" che cosa guardano nei loro pomeriggi.

alberto matano

Su Raiuno cominciano con il vedere Oggi è un altro giorno, un talk pomeridiano con ospiti più o meno conosciuti. Poi arriva una soap opera: Il paradiso delle signore, che ha grande successo. E ancora: La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Prima del Tg 1 della sera, un game show: L'eredità, condotto da Flavio Insinna, che raggiunge punte di oltre 5 milioni di telespettatori.

antonella clerici

Un pomeriggio costruito in maniera egregia, anticipato da È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, che invita l'appetito a farsi vivo, e poi seguito dai talk. Non è da meno Canale 5: dopo il Tg5 delle 13 parte con un'altra soap opera famosissima in Italia, Beautiful. A seguire, una telenovela: Una vita. Alle 14 e 45 uno spettacolo che gioca sui sentimenti: Uomini e donne.

gerry scotti

Quindi un 20/25 minuti di Amici, una pillola di Grande fratello Vip e infine, alle 18 e 45, Caduta libera, un game show con-dotto da Gerry Scotti che fa da parallelo a L'eredità. Ho portato a esempio questi due pomeriggi perché sono quelli più costruiti apposta per creare la fidelizzazione del pubblico.

Con i game show — come quelli di Insinna e di Scotti — si fidelizza l'ascolto, così come con Uomini e donne e con le soap opera, ovvero Il paradiso delle signore e Beautiful. Ho messo a confronto questi due palinsesti quotidiani per dimostrare che non c' è alcuna casualità nella programmazione, bensì un attento esame dell'età del pubblico che in quelle ore è davanti al televisore.

monica giandotti marco frittella

Tutta la tv, dalla mattina alla notte, si pone il compito di raccontare storie, ma non sempre ci riesce, e poi, comunque, sono tanti i modi di raccontare le medesime. Se guardiamo anche la programmazione del mattino, sempre prendendo in esame Raiuno e Canale 5, la linea è la stessa.

Raiuno parte alle 8 e 45 con Uno mattina, che parla di attualità con Marco Frittella e Monica Giandotti. Poi c'è l'attualità di Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele, che ha successo da molti anni. Così come esiste Uno mattina su Raiuno, su Canale 5 c'è Mattino 5, condotto da Federica Panicucci.

adriana volpe giancarlo magalli marcello cirillo

Quindi si passa a Forum, un programma ormai storico condotto da Barbara Palombelli che dura due ore, fino ad arrivare al Tg5 delle 13. Da questo modello si discosta un po' — ma non tanto — Raidue, che propone ormai da vent'anni, alle 11, I fatti vostri, con Giancarlo Magalli, Umberto Broccoli e Samanta Togni. Segue un' attualità legata più che altro ai viaggi, ma non proprio diretta alla tipologia di pubblico alla quale facevo riferimento. Quanto abbiamo scritto è per dire che la programma-zione televisiva del pomeriggio dalle 13 alle 20 è tutto, meno che casuale.

BARBARA DURSO

barbara d'urso in vacanza

MARIA DE FILIPPI E BARBARA DURSO