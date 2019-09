Alberto Dandolo per ''Oggi''

CONVERTINI HA UN AMORE SEGRETO CON CUI CONVIVE DA ANNI

Beppe Convertini e' assai geloso della sua privacy e sulla sua vita sentimentale aleggiano da sempre le più svariate versioni. Del criticatissimo neo conduttore Rai si sa solo che in passato ha avuto una relazione molto pubblicizzata con la sua collega Sara Ricci. A Roma però gira voce che l'attore pugliese abbia una consolidata storia d'amore con una persona (più giovane di lui ndr) che da svariati anni farebbe fuoco e fiamme per sfondare nel mondo dello spettacolo.

I due piccioncini convivono già da tempo in una romantica mansardina a pochi passi dalla capitolina Piazza Vittorio. Si mormora anche che molto presto la coppia verrà allo scoperto e che un "segreto di Pucinella" sarà reso pubblico. Che vorrà mai dire? Ah, saperlo...

MARICA PELLEGRINELLI E IL SUO CHARLEY HANNO PROGETTI SERI

E' ormai uffiale : Marica Pellegrinelli e il giovane imprenditore multimiluonario Charley Vezza sono usciti allo scoperto e hanno inequivocabilmente urlato al mondo il loro amore. L'ex signora Ramazzotti e il ricchissimo rampollo piemonte pare che molto presto andranno a vivere sotto lo stesso tetto: trattasi di un lussuosissimo appartamento al centro di Milano. Si mormora che sognino I fiori d'arancio e che potrebbero a stretto giro anche pensare di allargare la famiglia...

I MISTERIOSI VIAGGI ALL' ESTERO DI ANDREA IANNONE

A Milano tutti parlano di misteriose fughe lampo all'estero di Andrea Iannone. I soliti maligni hanno associato questi recenti viaggi ad alcuni improvvisi cambiamenti estetici apparsi sul volto del famoso pilota. In città li chiamano "i viaggi del ritocchino"...

RITARDO PER LA FIALDINI

Lavori in corso per il nuovo programma di Francesca Fialdini in onda la domenica pomeriggio su Rai1, subito dopo lo spazio condotto da Mara Venier. Per "A ruota libera", questo il titolo della trasmissione, ci sarebbero forti ritardi e lo studio non sarebbe ancora pronto. Il debutto arriverà come previsto domenica 15 settembre o sarà necessario uno slittamento della partenza?

ELENOIRE CASALEGNO SBARCA A TV8 CON GIOVANNI CIACCI

Elenoire Casalegno, 43, avrebbe firmato con il Gruppo Sky per aggiudicarsi la co-conduzione di un programma quotidiano su TV8, in coppia con lo stylist Giovanni Ciacci. Sventata così la possibile candidatura di cui si era sussurrato, quella di Giorgia Palmas, 37.

INDOVINELLI

La statuaria showgirl quasi quarantenne ha molta cura della sua forma fisica. Nell'ultimo periodo è apparsa in forma smagliante e del suo pressoché perfetto Lato B ne hanno scritto anche oltreoceano. Chi è?

Chi è quel senatore pentastellato molto noto al pubblico televisivo che si dice non emani un buon odore perché non amante del sapone?

In Mediaset tutti, ma proprio tutti, parlano della carriera lampo di una ex isolana semisconosciuta. Da quale potente e' da anni assai stimata?

