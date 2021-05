fiorello amadeus 1

Alberto Dandolo per “Oggi”

AMADEUS TENTATO DA UN SANREMO TRIS

Si mormora che al settimo piano di Viale Mazzini si stia facendo di tutto per convicere Amadeus ad essere al comando anche della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore, che aveva inizialmente escluso il suo ritorno sul palco dell' Ariston, in questi qiorni comunichera' ai vertici di mamma Rai la sua decisione definitiva. Cosa scegliera' di fare?

valeria marini supervivientes

VALERIONA STAR IN SPAGNA

Valeria Marini sta spopolando in Spagna in qualita' di concorrente dell' ultima edizione di Supervientes, versione iberica de L' isola dei famosi. La trasmissione, a differenza che in Italia, sta avendo un grandissimo successo diventanto uno show "di culto", amatissimo anche dagli intellettuali. Pare infatti che il grande regista madrileno Pedro Almodovar sia pazzo di Valeriona. La scritturera' nel suo prossimo film? Ah, saperlo...

manuela ferrara 1

TRA LE NAUFRAGHE FERRARA E TITTOCCHIA C'E' UN UOMO DI TROPPO

Tra le due nuove naufraghe Manuela Ferrara, ex meteorina del Tg4, ed Emanuela Tittocchia, attrice ed opinionista tv, non corre buon sangue. Il motivo? Le due concorrenti avrebbero in comune un uomo, entrambe hanno vissuto una relazione, a breve distanza di tempo, con l'ex gieffino e opinionista Biagio D'Anelli. La gemellina olgettina gia' e' uscita. E' durata meno di Akash Kumar!

emanuela tittocchia

VLADIMIR LUXURIA SI DA' AL CANTO

Vladimir Luxuria ha deciso di infondere tutte le sue energie in un nuovo peogetto musicale! Da quache giorno e' infatti uscito su tutte le principali piattaforme il suo primo singolo dal titolo King Kong, con testo e musica di Gennaro Cosmo Parlato. La poliedrica Vladimir coltiva da sempre un grande sogno: partecipare al Festival di Sanremo. Riuscira' a realizzarlo?

valeria marini supervivientes

ROBERTA CAPUA NELL' ESTATE DI RAI 1?

A Viale Mazzini sono giorni frenetici in vista della definizione dei palinsesti della stagione estiva. A sorpresa si fa il nome di Roberta Capua come volto femminile della prossima edizione di Vita in diretta estate, programma per il quale si era inizialmente pensato ad una staffetta tra i due volti del Tg1 Emma D' Aquino e Laura Chimenti. Riuscira' la conduttrice napoletana a rientrare in Rai? Ah, saperlo...

Indovinelli

La bella e simpatica attrice prestata alla conduzione e' al settimo cielo per la sua riconferma al timone di una trasmissione estiva. Chi e'?

roberta capua

La nota giornalista e conduttrice sogna di prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle in qualita' di giurata o di opinionista a bordo campo. Ci riuscira'?

Chi e' quel pungente e maturo opionista che a Milano e' noto per le sue notti vivaci e ad altissimo tasso di trasgressione? Ah, saperlo

