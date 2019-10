Alberto Dandolo per “Oggi”

FRANCESCA CIPRIANI DI CORSA SUI TACCHI

Che cosa ci faceva qualche settimana fa Francesca Cipriani, 35, in piena notte in Viale Monza, a Milano, di corsa sui tacchi 12 con un’enorme valigia, scortata da sua madre? Da chi o cosa stava fuggendo? Doveva lasciare o raggiungere qualcuno? Il mistero si infittisce. Quel che è certo è che la burrosa showgirl fosse molto agitata e preoccupata. Perché?Ah, saperlo...

LA GUACCERO? È LA PIÙ AMATA

La conduttrice più amata dalle maestranze della sede Rai di Milano? Di certo Bianca Guaccero, 38, padrona di casa di Detto Fatto programma del primo pomeriggio di Rai 2. Gentile, puntuale

e alla mano: la talentuosa Bianca ha conquistato la stima e la simpatia di chi lavora al suo fianco. Una vera rarità per il rutilante mondo dello showbiz!

CANIO MAZZARO

TRA NORA AMILE E CANIO MAZZARO È SCOPPIATA LA PASSIONE

È nata una nuova coppia: Canio Mazzaro, 59, e Nora Amile, 39, sembrano far sul serio. L’ex “pupa” e l’ex compagno di Daniela Santanchè stanno infatti vivendo una rovente passione da alcune settimane. I due, ormai, non si nascondono più, tanto che qualche sera fa sono stati avvistati al ristorante milanese La Risacca in atteggiamenti inequivocabili. È vero amore o un rovente fuoco di paglia? Ah, saperlo...

CRISTIANO RONALDO NON VA IN RETE

Possibile che Cristiano Ronaldo, 34, riesca ad avere occhi anche per altre donne nonostante stia con la bella Georgina Rodriguez, 25? Eppure, si sussurra che si sia invaghito di una statuaria modella, l’abbia invitata a trascorrere una serata in sua compagnia in una casa alle porte di Milano e abbia anche provato a regalarle un prezioso orologio. La ragazza, però, non si sarebbe fatta tentare perché già felicemente fidanzata. Sarà vero? Ah, saperlo...

ROSARIO MIRAGGIO: IL CANTANTE PUNTA A UN REALITY MEDIASET

A Cologno Monzese gira voce che per il famoso cantante neomelodico Rosario Miraggio, 33, una vera celebrità in quel di Napoli, si potrebbero aprire le porte del piccolo schermo. Pare, infatti, che il cantante partenopeo sia in pole position per un reality Mediaset. Grande fratello vip o Isola dei famosi? Ah, saperlo...

LA STARLETTE PRESA D’ASSALTO DA UN FAN TROPPO FOCOSO

È di origini straniere e sua figlia è una starlette del web. Qualche sera fa è stata avvistata a Milano in attesa di un’ambulanza a causa di una microfrattura a una caviglia. Si mormora sia stata assalita da un ammiratore troppo focoso... Chi è?

IL FAMOSO STILISTA È INNAMORATO DI UN MILITARE

Lui è un noto e talentuoso stilista. Ha perso la testa per un giovane militare con cui sta vivendo una focosissima passione. Chi è?

LA PRESENTATRICE È NERVOSA: POTREBBE PERDERE IL SUO SHOW

La conduttrice Mediaset è assai nervosa. Potrebbe saltare il suo prossimo show di prima serata. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...