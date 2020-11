francesca fialdini 2

Alberto Dandolo per “Oggi”

Francesca Fialdini sogna Domenica in

Si sussurra che Francesca Fialdini, da quando Mara Venier ha dichiarato su Oggi che questa in corso sarà la sua ultima edizione di Domenica in, abbia un obiettivo: essere al timone il prossimo anno del famoso contenitore del di' di festa di Rai uno. La brava e bella conduttrice toscana riuscira' a realizzare il suo sogno? Ah,saperlo...

alessandra canale foto di bacco

La Canale contesa

Alessandra Canale è contesa da ben 2 programmi tv: trattasi di Pechino Express e L'Isola dei Famosi. La amatissima presentatrice Rai è assai combattuta dicono i soliti ben informati. Dove ricadrà la sua scelta? Ah,saperlo....

Natalia Bush corteggiata dalla Mediaset

Che fine ha fatto Natalia Bush? Da molto tempo si sono perse le tracce della giunonica showgirl spagnola. A Cologno Monzese si mormora però che la bella Natalia molto presto tornerà sulla cresta dell'onda con un nuovo show che la vedrà protagonista. Cosa bolle in pentola? Trattasi forse de L'isola dei famosi firmata Ilary Blasi? Ah, saperlo....

natalia bush.

Andrea Damante ha mentito alla Toffanin?

Siamo proprio sicuri che come da lui dichiarato a Silvia Toffanin a Verissimo Andrea Damante abbia saldato di sua tasca il conto della lussuosissima villa presa in affitto questa estate a Forte dei Marmi dove la sua ex Giulia De Lellis avrebbe conosciuto il suo amico Carlo Beretta (attuale fidanzato di Giulia ndr)?

I beninformati dicono che il pagamento della magione sia stato effettuato da una signora assai benestante. Di chi si tratta?

Eva Grimaldi corteggiata dal teatro

Eva Grimaldi in quest'ultimo periodo imperversa in numerosi contenitori Mediaset a causa dell' ormai noto Ares gate. Per la simpatica attrice veronese però ben presto, situazione sanitaria permettendo, si riapriranno i sipari dei più importanti teatri italiani. Si sussurra infatti che la poliedrica Eva sia stata scritturata da un noto regista come protagonista di una famosa commedia. Cosa bolle in pentola?

eva grimaldi mutande pazze 2

Indovinelli

Si sussurra che una prezzemolina della tv stia facendo fuoco e fiamme per entrare nel cast di un noto reality. Chi è?

L' attore questa estate si è fidanzato "bene". Pare però che in quest' ultimo periodo sia un po' farfallone. Di chi stiamo parlando?

Sta partecipando ad un programma televisivo e riscuote un grande successo. A Milano pero' tutti parlano delle sue notti trasgressive e molto sopra le righe. Chi è? Ah,saperlo...

assembramenti per andrea damante in una discoteca di alba adriatica andrea damante 1 FRANCESCA FIALDINI FRANCO DI MARE le lacrime di eva grimaldi eva grimaldi imma battaglia eva grimaldi mutande pazze 3 francesca fialdini natalia bush 4