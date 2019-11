Alberto Dandolo per Oggi

Natalia Bush ha da alcuni anni rinunciato ad apparire in tv. A Cologno Monzese si mormora però che per l'ex "Miss Lato B" più famoso d'Italia bolla in pentola un importante progetto. Si parla di un reality di punta. Trattasi forse del GF Vip? Ah, saperlo...

In queste ore sta girando insistentemente la voce che vorrebbe Stefano De Martino tra i protagonisti, in un ruolo non ben definito, della prossima edizione del festival di Sanremo firmato Amadeus. In realtà il bravo Stefano non sbarcherà in Riviera, per lui si profilano importanti progetti su Rai 2, Rete che continuerà a puntare sul suo talento.

Paola Caruso da quando è diventata madre latita dal piccolo schermo. Le attenzioni della showgirl sono infatti tutte rivolte al suo Michelino e al suo nuovo compagno Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island.

Si sussurra che Paola stia dicendo "no" a molte offerte di lavoro ma che sia tentata solo da un importante progetto che le sarebbe stato recentemente proposto. Di cosa si tratta? Ah, saperlo...

Vanessa Scalera ha riscosso un grandissimo successo con Imma Tataranni - sostituto Procuratore (Rai 1), entrando a diritto nel cuore di pubblico e critica. Gira voce che per la talentuosa attrice pugliese ci sarà il bis: gli sceneggiatori stanno infatti iniziando a scrivere la seconda serie della fortunata fiction. A quando la messa in onda?

Maria Nazionale è una delle cantanti neomelodiche più apprezzate in Italia. Gira voce che alla brava Maria sia stato proposto un ruolo di primo piano in una importante fiction. Di quale fiction si tratta? E Maria accetterà? Ah, saperlo

INDOVINELLI

L'ex Pupa è molto agitata e nervosa. Si sussurra che non abbia molto gradito che sia circolata la notizia del suo nuovo flirt con il ricco faccendiere. Chi è?

Il conduttore assai criticato sta vivendo un periodo decisamente vivace. Si mormora che sia assai farfallone e che stia facendo molto soffrire il suo fedele fidanzatino. Di chi stiamo parlando?

Il ricco imprenditore del Nord si è invaghito della giovane valletta a cui sta regalando mare e monti pur di farla cadere ai suoi piedi. Chi è?

PROVE DI CONVIVENZA PER MAGDALINA GUINEA E DEL VECCHIO JUNIOR

Come anticipato da Oggi, qualche settimana fa è scoppiata la passione tra la statuaria Madalina Ghenea e Leonardo Del Vecchio, figlio del fondatore del gruppo Luxottica e rampollo assai noto nel jet set internazionale. Quello che sembrava essere solo un fuoco di paglia si sta rivelando però una storia profonda. I due infatti sembrano voler far sul serio, tanto che avrebbero iniziato a progettare il loro futuro assieme. Convivenza in arrivo? Ah, saperlo...

LA STAR DI BITTER SWEET NEL MIRINO DELLA TV ITALIANA

Il suo nome è Can Yaman ma per il grande pubblico è il Ferit Aslan di Bitter Sweet, la soap opera rivelazione dell'estate di Canale 5. L'attore turco ha conquistato il pubblico femminile italiano e sempre più spesso sbarca nel Belpaese. Gira voce che la tv abbia messo gli occhi su di lui e che molto presto potrebbe tornare sulle reti Mediaset. Per quale motivo? Ah saperlo.

GERRY SCOTTI "TRADIZIONALISTA" CHIUDE AL WEB

A Milano gira voce che Gerry Scotti, amatissimo volto del piccolo schermo, sia molto tradizionalista in tema di comunicazione. Il conduttore avrebbe una passione per la carta e risponderebbe con un no secco a qualsiasi proposta di intervista proveniente da siti web. Sarà vero? Ah saperlo.

GLI ESCAMOTAGE DI MILLY CARLUCCI

Debutterà venerdì 10 gennaio su Rai1 "Il cantante mascherato", il nuovo show condotto da Milly Carlucci. Il pubblico scoprirà l'identità dei concorrenti solo una volta eliminati, si esibiranno appunto coperti da maschere di vario tipo. La conduttrice sta lavorando per evitare fughe di notizie. Come farà ad evitare la curiosità di giornalisti e paparazzi? A quali esamotage sta pensando? E soprattutto, ci riuscirà?

INDOVINELLI

E' un simpatico attore e conduttore comico assai amato da grandi e piccini. Da alcuni anni ha deciso di non avere un appartamento. A Milano infatti vive in un famoso hotel nelle vicinanze di Viale Monza. Chi è?

E' giovane, bella e in grande ascesa in Mediaset. In pochi sanno che ha un potente e ricchissimo amante che la riempie di regali costosi e che ha perso completamente la testa per lei. Chi è ?

E' una nota giornalista Rai un po' avanti negli anni. La sua passione sono la cronaca nera e i ragazzi giovani e palestrati. Pare abbia conquistato i cuori di MOLTI aitanti ventenni...Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

