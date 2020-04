DANDOLIAMO! - OGGI FULMINI, SAETTE E GETTI BOLLENTI DI SILICONE HANNO TRAVOLTO IL RAPPORTO TRA IL FU KEN UMANO (OGGI BARBIE) E LA MITOLOGICA GIACOMINA URTIS. IL CHIRURGO, DOPO ESSERE PASSATO DALLE TAPPE ''MILLY D'ABBRACCIO'' E ''BODY BUILDER GIAPPONESE'' PREVEDE IL PROSSIMO E ULTIMO STEP: ERMAFRODITA CON VAGINA, PICCOLO PENE E TRATTI SOMATICI NORD-COREANI. E RIVELA A CHI DONERÀ LA SUA FUTURA VERGINITÀ

Alberto Dandolo per Dagospia

rodrigo alves 5

Oggi fulmini, saette e getti bollenti di silicone e botulino hanno travolto il rapporto di amicizia tra il fu Ken umano Rodrigo Alves e la incontenibile e mitologica chirurga Giacomina Urtis. Quest'ultimo non avrebbe infatti gradito le ultime trasformazioni estetiche dell'amica, fresca di taglia sesta di seno e di labbra talmente gonfie che dovrebbero come minimo richiedere un permesso per occupazione di suolo pubblico.

rodrigo alves 4

Giacomino e' in realta' assai eccitata perché a breve arriverà all' ultima tappa della sua transizione: finalmente dopo essere passato dalla tappa definita "Milly D'Abbraccio" a quella nota come "il body builder di Tokyo" ora realizzerà il suo sogno: diventerà una ermafrodita con vagina, piccolo pene e i tratti somatici delle donne nord coreane.

La Urtis a Dagospia: "Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone. Sarò una ermafrodita elegante e discreta. In questo periodo cucino tutti i giorni salmone perché mi rimanda al profumo della patatina e passo le notti a pettinare le mie parrucche. Mi manca la goia del sesso. La mia verginita' vaginale la regalero' ovviamente a un uomo che mi possiedera' in una città segreta al confine tra le due coree!''. Amen.

