Alberto Dandolo per Dagospia

La finta e arraffazzonata scomparsa di Mario Luigi Favoloso, ex fidanzato di Vagina Moric, appare quasi più "comica" della surreale fuga di Corona in Portogallo per sfuggire all'arresto ma con GPS dell'auto usata per eclissarsi che funzionava alla perfezione!

moric favoloso

Che non fosse un caso da Chi l' ha visto e nemmeno da denuncia alle forze dell'ordine era cosa ovvia, chiara e scontata sin dall'inizio.

E dal principio era più che palese il nucleo comico e teatrale, seppur dilettantistico e ai margini del reato penale, di questa storiella di serie B che serviva e serve solo a riempire qualche blocco di qualche contenitore tv.

E col passare dei giorni più che domandarci se Favoloso fosse in Val Brembana da amici con giacca a vento argentata e glitterata o se fingesse di essersi nascosto a Capo Verde, ad attirare la nostra attenzione è stata la vera, unica, inimitabile star di questa fiction al babba' con rum e crema chantilly.

luigi favoloso

Stiamo parlando della bombastica Loredana Fiorentino, madre di Favoloso e attrice protagonista della nuova soap opera messa in piedi per far crescere i social di Mario Luigi e qualche curva nera dell'Auditel.

Lei che nella vita recita nei mejo teatri tra Ercolano e Torre del Greco e che e' una danzatrice acrobatica (pare con ambizioni circensi) è diventata la prima donna della vicenda che sta tenendo incollati alla TV gli amanti delle repliche notturne di Centovetrine su Canale 5.

loredana fiorentino in favoloso 9

La panterona di Resina, cotonata e impellicciata come Wanda Fisher alle prese con un suo concerto a Paullo, ha fatto e disfatto, detto e non detto, ritirando però la denuncia di scomparsa che aveva depositato e rifiutandosi, ovviamente, di fare un appello da Federica Sciarelli.

E' lei la più gettonata dei salotti tv in questi giorni e stasera sarà in esclusiva (of course! ) di ''Live - Non è la D'Urso'' (percepisce un cachet?), con l'ex fidanzata Nina in studio, mentre Favoloso senior sta pattugliando in questi minuti gli studi di ''Domenica Live'' (aspettiamo il collegamento coi cugini di secondo grado).

Amante dei tacchi 15, delle scarpe fetish e dei tatuaggi, la FAVOLOSA Lory ha una passione per i suoi glutei che cura con impegno e sacrificio. Il suo culo sodo e rampante e' infatti spesso protagonista dei suoi post.

Ama il buon cibo, il ballo e il cinema.

Il suo film preferito? "L'ANACONDA"... manco a dirlo!

loredana fiorentino in favoloso 8 loredana fiorentino in favoloso 7 loredana fiorentino in favoloso 4 nina moric luigi favoloso luigi favoloso 2 nina moric luigi favoloso luigi favoloso nina moric luigi favoloso nina morigi luigi favoloso il vip e l immigrato luigi favoloso luigi favoloso nina moric luigi favoloso loredana fiorentino in favoloso 6

a pasqua luigi favoloso e nina moric erano innamorati luigi favoloso nina moric loredana fiorentino in favoloso 39 loredana fiorentino in favoloso 40 loredana fiorentino in favoloso 41 loredana fiorentino in favoloso 18 loredana fiorentino in favoloso 16 loredana fiorentino in favoloso 21 loredana fiorentino in favoloso 19 loredana fiorentino in favoloso 2 LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO loredana fiorentino in favoloso 15 LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO loredana fiorentino in favoloso 20 IL POST DELLA MAMMA DI LUIGI FAVOLOSO SU LUI E NINA MORIC loredana fiorentino in favoloso 23 loredana fiorentino in favoloso 26 loredana fiorentino in favoloso 24 loredana fiorentino in favoloso 25 loredana fiorentino in favoloso 27 nina moric luigi mario favoloso loredana fiorentino in favoloso 28 nina moric luigi mario favoloso loredana fiorentino in favoloso 3 loredana fiorentino in favoloso 29 loredana fiorentino in favoloso 36 loredana fiorentino in favoloso 30 loredana fiorentino in favoloso 31 loredana fiorentino in favoloso 32 loredana fiorentino in favoloso 34 loredana fiorentino in favoloso 33 loredana fiorentino in favoloso 35 loredana fiorentino in favoloso 42 loredana fiorentino in favoloso 37 loredana fiorentino in favoloso 38 LOREDANA FIORENTINO madre di luigi favoloso LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO loredana fiorentino in favoloso 10 LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO LOREDANA FIORENTINO madre di luigi favoloso nina moric luigi mario favoloso luigi mario favoloso nina moric luigi mario favoloso PATTY TATOO NINA MORIC E FAVOLOSO luigi mario favoloso nina moric loredana fiorentino in favoloso 5