- LA ESOTICA SHOWGIRL NON CE LA FA PIU’: “IL GINGILLONE DEL MIO NUOVO FIDANZATO E’ IN STATO COMATOSO. SONO DISPERATA". CHI E’? - L'EX PREZZEMOLINA, ORA 40ENNE, HA AVUTO UN INCIDENTE BALNEARE: LE SONO ANDATE A FUOCO LE CHIAPPE. DI CHI SI TRATTA? – E’ FINITA LA BOLLENTE RELAZIONE CLANDESTINA TRA LA VISPA MOGLIE DEL MINISTRO E IL GIOVANE OPERAIO ALBANESE. PERCHÉ? – E POI GIULIA SALEMI, URTIS E CASELLA…

Alberto Dandolo per Dagospia

fariba tehrani e giulia salemi

La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi. Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni "affettive" che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo fidanzato bonazzo sardo. Le due primedonne frequentano le spiagge della Costa Smeralda. Di chi stiamo parlando?

L'ex showgirl, ora quarantenne, si è data alla recitazione per mancanza di copioni. La signorina qualche giorno fa ha avuto un incidente balneare: le sono andate a fuoco le chiappe. Si è infatti addormentata in barca a pancia in giù e con il lato b (ancora sodo) all'aria sotto un sole bollente. Avrà recuperato la funzionalità della sua parte migliore? Ah, saperlo...

michelle hunziker 1

Con grande dispiacere vi annunciamo che è arrivata al capolinea la bollente e focosa relazione clandestina tra la esuberante moglie del Ministro e il giovane ed instancabile muratore di origini albanesi. Quale la ragione di questa cruenta separazione? Ah, non saperlo...

La mitologica ex isolana Fariba, madre della bonissima Giulia Salemi, sogna di partecipare alla prossima edizione del Gf vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà.

E a proposito di Gf vip.... l'ex compagno, assetato di flash, di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella casa più spiata d'Italia, sta facendo fuoco e fiamme per apparire sui giornali con dichiarazioni bollenti sul suo ex amore. Si è persino dotato di un ufficio stampa che propone, con scarsi esiti, interviste e ospitale per il suo ignoto assistito. Di chi stiamo parlando?

michelle hunziker

Fermi tutti! La coppia dell'estate? Quel 7la formata da Giucas Casella e il chirurgico prezzemolone Giacomo Urtis. L'inedito duo è infatti richiestissimo nelle mejo discoteche degli italici litorali per ri-animare le danzanti notti agostane! Non ci sono più le coppie e le notti di una volta....

Era in lacrime la esotica showgirl per mancanza di show qualche sera fa a Milano! " Il gingillone del mio nuovo fidanzato non ha più nessuna reazione sotto le lenzuola. E' come fosse in stato comatoso . Cosa posso fare? Sono disperata" urlava singhiozzando tra una vodka lemon e un gin tonic. Chi è? Ah, saperlo...

urtis casella michelle hunziker 45 alberto dandolo michelle hunziker 4