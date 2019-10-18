DANDOLO FLASH! ATTENTA ILARY, ALTRE DUE LIFTING E RODRIGO ALVES TI FREGA IL POSTO! - IL KEN UMANO CONTINUA A VERSARE LO STIPENDIO AL CHIRURGO PLASTICO, E ORMAI LA DISTANZA CON LADY TOTTI È DAVVERO POCA…-
DANDOLO FLASH! ATTENTA ILARY, ALTRE DUE LIFTING E RODRIGO ALVES TI FREGA IL POSTO! - IL KEN UMANO CONTINUA A VERSARE LO STIPENDIO AL CHIRURGO PLASTICO, E ORMAI LA DISTANZA CON LADY TOTTI È DAVVERO POCA…-
“HIGUAIN DI NUOVO AL NAPOLI? PERCHE’ NO?…" - DE LAURENTIIS APRE AL RITORNO DEL PIPITA MA LA JUVE VUOLE BLINDARLO. CON SARRI E’ TORNATO DECISIVO ANCHE DYBALA: IL CLUB BIANCONERO LAVORA A UN RINNOVO CONTRATTUALE PURE PER LA JOYA. CONTRO IL BOLOGNA CON IL SUPERTRIDENTE?
CAFONALINO – IL PRIMO RED CARPET DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA VA IN SCENA AL TEATRO DELL'OPERA CON L’ANTEPRIMA DEL FILM ‘LA PRIMA DONNA’ DI TONY SACCUCCI - IN PRIMA FILA IL CAPO DELLA POLIZIA FRANCO GABRIELLI CON LA MOGLIE TITTI POSTIGLIONE, ALESSANDRO PROFUMO E CONSORTE, VESPA CON LA MOGLIE, MADIA, FRANCESCA REGGIANI, MAITE BULGARI E MARIO SECHI...
UNA SOTTILE VENDETTA – LA DIVERTENTE STORIA DIETRO IL PALAZZO PIÙ SOTTILE DI BEIRUT CHE NEL SUO PUNTO PIÙ STRETTO NON SUPERA I 60 CENTIMETRI: LA COSTRUZIONE RISALE AGLI ANNI ’50 ED È IL FRUTTO DI UNA FAIDA TRA FRATELLI CHE SI CONTENDEVANO UN PEZZO DI TERRA LASCIATO IN EREDITÀ DAL PADRE – UNO DEI DUE, SCONTENTO DELLA DIVISIONE, LO COSTRUÌ PER IMPEDIRE ALL’ALTRO LA…(VIDEO)
IL VIAGRA ALLUNGA (PURE) LA VITA – UN TEMA DI RICERCATORI CALIFORNIANI HA SCOPERTO CHE LA PILLOLA BLU È UTILE ANCHE NEL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO: UNITO A UN FARMACO IMMUNOSTIMOLANTE, DILATA I VASI SANGUIGNI E AIUTA LE CELLULE STAMINALI DEL SANGUE PRODOTTE NEL MIDOLLO A ENTRARE IN CIRCOLAZIONE IN MODO DA ESSERE CATTURATE PIÙ FACILMENTE…