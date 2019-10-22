DANDOLO FLASH! - CHI È QUELLA BONISSIMA INFLUENCER ASSAI STIMATA DA RICCHI PETROLIERI DEGLI EMIRATI ARABI E DAL BISCIONE CHE INTRATTIENE UNA INTIMA RELAZIONE CON LA MOGLIE DI UN FAMOSO CONDUTTORE? AH, NON SAPERLO…- -
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DANDOLO FLASH! - CHI È QUELLA BONISSIMA INFLUENCER ASSAI STIMATA DA RICCHI PETROLIERI DEGLI EMIRATI ARABI E DAL BISCIONE CHE INTRATTIENE UNA INTIMA RELAZIONE CON LA MOGLIE DI UN FAMOSO CONDUTTORE? AH, NON SAPERLO…- -
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LO RICONOSCETE? È UN ATTORE DIVENTATO MOLTO FAMOSO PER UN RUOLO CHE HA INTERPRETATO DA BAMBINO, ED È STATO ARRESTATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - I POLIZIOTTI LO HANNO TROVATO ADDORMENTATO AL VOLANTE DELLA SUA AUTO, IN MEZZO AD UN INCROCIO, E… - VIDEO
“SE PROPRIO DOBBIAMO TOGLIERE IL DIRITTO DI VOTO TOGLIAMOLO AI CRETINI, COSÌ RIMANIAMO IN CINQUE” - GIORGIO GORI APRE ALLA PROPOSTA DI GRILLO DI TOGLIERE IL VOTO AGLI ANZIANI E VITTORIO FELTRI SU “LIBERO” LO SDERENA: “ANCHE LUI, UOMO INTELLIGENTE E SINDACO EFFICIENTE, OGNI TANTO LA FA FUORI DAL VASO. SEMMAI È ASSURDO APRIRE LE URNE AI SEDICENNI, MOLTI DEI QUALI NON CAPISCONO UN CAZZO” - IL CONFRONTO A “L’ARIA CHE TIRA” - VIDEO
CHE BOTTA DI COCA COLA: IN ITALIA VALE QUASI 1 MILIARDO EURO (UNA CIFRA PARI ALLO 0,06% DEL PIL) - LO STUDIO REALIZZATO DALLA BOCCONI: PRESENTE CON 3 SOCIETÀ, LA MULTINAZIONALE DI ATLANTA CREA NEL NOSTRO PAESE 29.573 POSTI DI LAVORO (LO 0,12% DEGLI OCCUPATI TOTALI IN ITALIA) – GLI INVESTIMENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
TIKI TAKA? NO TIKI TETTA - ALTRA FOTO DAI CAMERINI, ALTRO TOPLESS INFUOCATO DI GIORGIA VENTURINI - CHI E', CHI NON E', CHI HA PENSATO DI ESSERE LA PR CHE HA PARTECIPATO ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2019 COMPAGNA DI NOTTATE RUGGENTI DELLA MINETTI - LA PROPOSTA INDECENTE DI TAYLOR MEGA - LA PRECISAZIONE DEI RAPPORTI CON BERLUSCONI - VIDEO+FOTO DA SBALLO
RENZIST CARPET - PER LA PRIMA DI “THE IRISHMAN” ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA GRAN SFILATA DI RENZIANI, CON LA BOSCHI IN TUTA-PANTALONE CON TRASPARENZE, VEZZOSISSIMI BORDI DI PIZZO E ROSSETTO – SUL TAPPETO ROSSO C’ERANO ANCHE LUCIANO NOBILI E FRANCESCO BONIFAZI, MOLTO MENO FOTOGRAFATI DELLA BELLA "MEB"...
VOLARE, OH OH - IL “PROGETTO SUNRISE” FA IL TEST AD ALTA QUOTA A 50 PASSEGGERI SULLA ROTTA NEW YORK-SYDNEY, CHE DOVREBBE ESSERE OPERATIVA NEL 2022 - LA QANTAS MONITORA I PARAMETRI VITALI DI PILOTI E VIAGGIATORI PER VALUTARE L'IMPATTO DELLA PERMANENZA A BORDO NELLA TRATTA AEREA PIÙ LUNGA DEL MONDO: VENTI ORE SENZA SCALO - MONITORATI RITMI CIRCADIANI, CONSUMI, LO STATO FISICO DEI PILOTI E…
MAMMA HO PERSO LE PAROLE – I BAMBINI TALVOLTA PARLANO IN MODO POCO COMPRENSIBILE E CONFONDONO I SUONI: MA ATTENZIONE PERCHÉ DIETRO IL PICCOLO DIFETTO DI PRONUNCIA CHE FA SORRIDERE I GRANDI PUÒ NASCONDERSI UN DISTURBO DEL LINGUAGGIO - TRA I 6-8 MESI DI VITA IL PICCOLO INIZIA A PRONUNCIARE LE PRIME SILLABE: SE I GENITORI NOTANO DEI SEGNALI DEVONO RIVOLGERSI A UNO SPECIALISTA E…