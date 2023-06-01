SALLUSTI GROPPELLI PATRIZIA GROPPELLI ALESSANDRO SALLUSTI patrizia groppelli alessandro sallusti ph massimo sestini beppe sala beppe sala ALESSANDRO SALLUSTI PATRIZIA GROPPELLI
DANDOLO-FLASH! IL DIRETTORE DI LIBERO ALESSANDRO SALLUSTI E PATRIZIA GROPPELLI SI SONO SPOSATI IERI A MILANO. IL SINDACO "SINISTRATO" BEPPE SALA HA OFFICIATO LA CERIMONIA. NON C'È PIÙ RELIGIONE…-
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CAFONALINO – TUTTI IN ADORAZIONE DI MARTIN SCORSESE ALLA CASA DEL CINEMA DI ROMA. AD ACCOGLIERE IL REGISTA (CON CALZE VIOLA ABBINATE ALLA CRAVATTA) LA STRANA COPPIA COMPOSTA DAL SINDACO GUALTIERI E DAL GOVERNATORE ROCCA. IN PLATEA IL GESUITA PADRE ANTONIO SPADARO – SCORSESE RICORDA BERTOLUCCI: “VOLEVO ESSERE COME LUI, MI HA ISPIRATO ‘PRIMA DELLA RIVOLUZIONE’”. E RACCONTA L'INCONTRO CON FELLINI: “GLI DISSI ‘MAESTRO, HO TENUTO LEI E LA CAPPELLA SISTINA COME ULTIMI MONUMENTI’. E LUI…’ – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
VI PIACCIONO I SELFIE DA POSONI BACIATI DAL SOLE? SAPPIATE CHE FISSARE DIRETTAMENTE LA PALLA INFUOCATA, ANCHE PER POCHI SECONDI, PUÒ CREARE UN DANNO, ANCHE IRREVERSIBILE, AGLI OCCHI: NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ ARRIVARE ALLA FORMAZIONE DI UNO SCOTOMA, UNA MACCHIA NERA AL CENTRO DELL’OCCHIO - LA LESIONE PUÒ CAUSARE UNA RIDUZIONE DELLA VISIONE CENTRALE IRREVERSIBILE – ATTENZIONE ANCHE A LEGGERE SMARTPHONE E IPAD SOTTO IL SOLE DIRETTO VISTO CHE…
TU-MORE, IO VINCO – SEMPRE PIÙ ITALIANI GUARISCONO DA UN CANCRO: NEL 2006 ERANO 2,5 MILIONI, NEL 2020 SONO DIVENTATI 3,6 MILIONI. UN NUMERO CHE, PURTROPPO, VA DI PARI PASSO CON L’AUMENTO DEI CASI: RISPETTO AL 2020, NEL 2022 SI STIMA CHE I NUOVI MALATI SIANO AUMENTATI DELL'1,4% TRA GLI UOMINI E DELLO 0,7% TRA LE DONNE - MA NON BISOGNA SCORAGGIARSI: GRAZIE AI PROGRESSI DELLA RICERCA, IL CANCRO STA SEMPRE PIÙ DIVENTANDO UNA PATOLOGIA CRONICA, PIÙ PREVENIBILE E…