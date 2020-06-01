DANDOLO FLASH! ALTRO CHE RAIUNO ANTI SOVRANISTA! ROBERTO POLETTI LASCIA "UNO MATTINA" E APPRODA ALLA NUOVA "VITA IN DIRETTA" BY MATANO, DE CUCCARINIZZATA: SARÀ L’INVIATO DI PUNTA E RACCONTERÀ L’ITALIA DEL DOPO VIRUS. BARBARELLA È AVVISATA...

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ROBERTO POLETTI ROBERTO POLETTI lorella cuccarini alberto matano lorella cuccarini alberto matano roberto poletti roberto poletti CUCCARINI MATANO CUCCARINI MATANO roberto poletti valentina bisti roberto poletti valentina bisti ALBERTO MATANO E LORELLA CUCCARINI ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI ALBERTO MATANO E LORELLA CUCCARINI ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI roberto poletti roberto poletti ROBERTO POLETTI ROBERTO POLETTI

 

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GLI AMORI DI EVA (CANTARELLA) – LA NOSTRA PIU' EMINENTE GRECISTA E' UNA DELLE DONNE PIU' AFFASCINANTI DI MILANO, A 84 ANNI VUOTA IL SACCO: “CON MIO MARITO GUIDO MARTINOTTI ABBIAMO VISSUTO CON GIOIA E LIBERTÀ. PENSI CHE UNA VOLTA SIAMO STATI BECCATI INSIEME IN GRECIA DAI NOSTRI RISPETTIVI AMANTI. SAI CHE SCENATE QUELLE DEGLI AMANTI, PEGGIO DI QUELLE DEI MARITI NORMALI..” – DA QUANDO E’ MORTO, VIVO DA SOLA, STO BENISSIMO - LE PRESE IN GIRO AD OCCHETTO, IL #METOO (“ATTENZIONE A UCCIDERE IL CORTEGGIAMENTO”), IL FEMMINISMO E LA DEMOLIZIONE DEL MITO DI ANTIGONE..

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FLASH! – DITE A ROCCO CASALINO CHE PALAZZO CHIGI NON E’ IL “GRANDE FRATELLO”. MESSAGGIO INTIMIDATORIO DEL PORTAVOCE DI CONTE A DAGOSPIA: “PER CORRETTEZZA TI INFORMO CHE STO RACCOGLIENDO TUTTO IL MATERIALE DIFFAMATORIO NEI MIEI CONFRONTI PUBBLICATO SU VARIE TESTATE GIORNALISTICHE. C’È UN LIMITE AGLI ATTACCHI QUOTIDIANI BASATI SOLO SU FALSITÀ E QUESTO LIMITE È STATO AMPIAMENTE SUPERATO. PER QUESTO INTENDO ESERCITARE IL MIO DIRITTO DI TUTELARMI NELLE SEDI OPPORTUNE CONTRO UN ACCANIMENTO MAI VISTO PRIMA”

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