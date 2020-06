“IL CALCIO HA TOCCATO IL FONDO. COSÌ IL SISTEMA NON VA, LA A FATTURA 2,5 MILIARDI E CONTA POCO E NIENTE” – J’ACCUSE DI BEPPE MAROTTA: "ZHANG NELLA POLEMICA CON DAL PINO CI AVEVA VISTO LUNGO. LA SERIE A È STATA MESSA DIETRO LA LAVAGNA DALLA GOVERNANCE DELLA FIGC. NON SI PUÒ FARE UN CONSIGLIO FEDERALE DOVE SU 21 VOTI NE HAI SOLO 3: COSÌ NON PUOI INCIDERE” – E POI LAUTARO (“NON ABBIAMO NECESSITA’ DI VENDERLO”), ICARDI E ERIKSEN…