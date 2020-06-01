ROBERTO POLETTI lorella cuccarini alberto matano roberto poletti CUCCARINI MATANO roberto poletti valentina bisti ALBERTO MATANO E LORELLA CUCCARINI ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI roberto poletti ROBERTO POLETTI
DANDOLO FLASH! ALTRO CHE RAIUNO ANTI SOVRANISTA! ROBERTO POLETTI LASCIA "UNO MATTINA" E APPRODA ALLA NUOVA "VITA IN DIRETTA" BY MATANO, DE CUCCARINIZZATA: SARÀ L’INVIATO DI PUNTA E RACCONTERÀ L’ITALIA DEL DOPO VIRUS. BARBARELLA È AVVISATA...-
ROBERTO POLETTI lorella cuccarini alberto matano roberto poletti CUCCARINI MATANO roberto poletti valentina bisti ALBERTO MATANO E LORELLA CUCCARINI ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI roberto poletti ROBERTO POLETTI
GLI AMORI DI EVA (CANTARELLA) – LA NOSTRA PIU' EMINENTE GRECISTA E' UNA DELLE DONNE PIU' AFFASCINANTI DI MILANO, A 84 ANNI VUOTA IL SACCO: “CON MIO MARITO GUIDO MARTINOTTI ABBIAMO VISSUTO CON GIOIA E LIBERTÀ. PENSI CHE UNA VOLTA SIAMO STATI BECCATI INSIEME IN GRECIA DAI NOSTRI RISPETTIVI AMANTI. SAI CHE SCENATE QUELLE DEGLI AMANTI, PEGGIO DI QUELLE DEI MARITI NORMALI..” – DA QUANDO E’ MORTO, VIVO DA SOLA, STO BENISSIMO - LE PRESE IN GIRO AD OCCHETTO, IL #METOO (“ATTENZIONE A UCCIDERE IL CORTEGGIAMENTO”), IL FEMMINISMO E LA DEMOLIZIONE DEL MITO DI ANTIGONE..
FLASH! – DITE A ROCCO CASALINO CHE PALAZZO CHIGI NON E’ IL “GRANDE FRATELLO”. MESSAGGIO INTIMIDATORIO DEL PORTAVOCE DI CONTE A DAGOSPIA: “PER CORRETTEZZA TI INFORMO CHE STO RACCOGLIENDO TUTTO IL MATERIALE DIFFAMATORIO NEI MIEI CONFRONTI PUBBLICATO SU VARIE TESTATE GIORNALISTICHE. C’È UN LIMITE AGLI ATTACCHI QUOTIDIANI BASATI SOLO SU FALSITÀ E QUESTO LIMITE È STATO AMPIAMENTE SUPERATO. PER QUESTO INTENDO ESERCITARE IL MIO DIRITTO DI TUTELARMI NELLE SEDI OPPORTUNE CONTRO UN ACCANIMENTO MAI VISTO PRIMA”
BUONI A PERDERE – IL TESORO CERCA DI STANARE I PICCOLI RISPARMIATORI E LA MONTAGNA DI LIQUIDITÀ CHE TENGONO IMMOBILE CON IL BTP “FUTURA”: IL NUOVO TITOLO HA DURATA 8-10 ANNI E HA UN PREMIO LEGATO ALLA CRESCITA DEL PIL (AUGURI) – IL VALORE MINIMO GARANTITO PARI ALL’1% DEL CAPITALE INVESTITO, MA POTRÀ AUMENTARE FINO AL 3% - DALL’INIZIO DELL’ANNO L’ITALIA HA EMESSO 280 MILIARDI DI TITOLI, DI CUI UNA SETTANTINA LI HA COMPRATI LA BCE…
CHIAPPE STRAFATTE – SE VI SPACCATE LA SCHIENA TUTTO IL GIORNO PER UNO STIPENDIO DA FAME, VI CONVIENE STARE ALLA LARGA DALL’ACCOUNT DI SEWKEY, UNA BOMBASTICA MODELLA AMERICANA CHE GUADAGNA ANCHE 60MILA DOLLARI AL MESE PUBBLICANDO FOTO PRATICAMENTE NUDA MENTRE FUMA MARIJUANA: “AMO FUMARE E SOGNO DI INVENTARE UN MARCHIO TUTTO MIO. I MIEI FOLLOWER SONO CARINI: UN AMMIRATORE MI HA REGALATO UNA BORSA DA 24MILA DOLLARI…” - VIDEO E FOTO HOT
“IL CALCIO HA TOCCATO IL FONDO. COSÌ IL SISTEMA NON VA, LA A FATTURA 2,5 MILIARDI E CONTA POCO E NIENTE” – J’ACCUSE DI BEPPE MAROTTA: "ZHANG NELLA POLEMICA CON DAL PINO CI AVEVA VISTO LUNGO. LA SERIE A È STATA MESSA DIETRO LA LAVAGNA DALLA GOVERNANCE DELLA FIGC. NON SI PUÒ FARE UN CONSIGLIO FEDERALE DOVE SU 21 VOTI NE HAI SOLO 3: COSÌ NON PUOI INCIDERE” – E POI LAUTARO (“NON ABBIAMO NECESSITA’ DI VENDERLO”), ICARDI E ERIKSEN…
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
NON TUTTO È PERDUTO: GLI ITALIANI NEL 2019 HANNO SPESO 27 MILIARDI DI EURO IN VACANZE ALL'ESTERO. QUEST'ANNO UNA PARTE DI QUEI SOLDI RESTERÀ IN ITALIA, E POTRÀ BILANCIARE LA MANCATA SPESA DEGLI STRANIERI - AVVISO A CHI VORREBBE TENERLI CHIUSI: IL 65% SONO DEL NORD, IL 30% ARRIVA DALLA LOMBARDIA. E DOPO 3 MESI DI DURO LOCKDOWN MOLTI CERCHERANNO DI EVADERE