22 ago 2019 17:15

DANDOLO FLASH - CAMBIO LOOK A MYKONOS PER LA SMALTATISSIMA GIACOMINA URTIS: UNGHIE LUNGHE FLUO E NUOVI ADDOMINALI. DICE DI ESSERSI ISPIRATO AL RAPPER BAD BUNNY - URTIS SCOOP A DAGOSPIA: "SONO SCONVOLTO. L'EX FIDANZATO DI UNA TRANSESSUALE E DI UNA STAR DELLE TELENOVELAS L'ALTRA NOTTE HA TENTATO DI POSSESERMI FISICAMENTE. SONO RIUSCITO A NEGARMI MA È STATO DIFFICILE DIRGLI NO. ORA SONO IN UNO STATO DI SHOCK EMOTIVO". A CHI SI RIFERISCE? AH, NON SAPERLO…