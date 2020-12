1 dic 2020 13:25

DANDOLO FLASH! – A “THE VOICE SENIOR” LE GRANNY CANTERINE (E NON SOLO) SONO PAZZE DEL GIUDICE CLEMENTINO. TUTTE SOSTENGONO CHE ABBIA UNA "MARCIA IN PIU'"... ANZI, L' "INTERO CAMBIO"... COSA VORRANNO MAI FARCI INTENDERE? AH, NON SAPERLO...