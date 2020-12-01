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DANDOLO FLASH! – A “THE VOICE SENIOR” LE GRANNY CANTERINE (E NON SOLO) SONO PAZZE DEL GIUDICE CLEMENTINO. TUTTE SOSTENGONO CHE ABBIA UNA "MARCIA IN PIU'"... ANZI, L' "INTERO CAMBIO"... COSA VORRANNO MAI FARCI INTENDERE? AH, NON SAPERLO...-
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CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
SOGGIORNI DA ALIENI (E DA ALIENATI) – SE QUANDO SI TORNERÀ ALLA NORMALITÀ NON AVRETE PIÙ NESSUNA VOGLIA DI TUFFARVI NEL CAOS, POTRETE SEMPRE OPTARE PER UNA VACANZA IN QUESTE CASE SPAZIALI CAPACI DI FARCI SENTIRE SU UN ALTRO PIANETA: LE STRUTTURE, IMMERSE NELLA NATURA, SEMBRANO DEI PICCOLI IGLÙ E DANNO LA POSSIBILITÀ DI DORMIRE SOTTO LE STELLE – E ALCUNE SONO PIÙ VICINE DI QUANTO SI POSSA IMMAGINARE…