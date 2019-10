17 ott 2019 12:36

DANDOLO FLASH! – È NATA UNA NUOVA COPPIA: CANIO MAZZARO E NORA AMILE SEMBRANO FAR SUL SERIO! L' EX PUPA E L'EX COMPAGNO DI DANIELA SANTANCHE' STANNO INFATTI VIVENDO UNA ROVENTE PASSIONE DA ALCUNE SETTIMANE. I DUE ORMAI NON SI NASCONDONO PIÙ, TANTO CHE QUALCHE SERA FA SONO STATI AVVISTATI AL RISTORANTE MILANESE LA RISACCA IN ATTEGGIAMENTI INEQUIVOCABILI. E' VERO AMORE O SOLO UN ROVENTE FUOCO DI PAGLIA? AH, SAPERLO... (DA “OGGI”)