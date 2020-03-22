DANDOLO FLASH! – LA RETE SI COMMUOVE PER IL VIDEO (GIÀ VIRALE) DEGLI "ABBRACCI SPEZZATI" MANDATO IN ONDA DA 'ZIA MARA' VENIER NELLA EMOZIONANTE PUNTATA ODIERNA DI DOMENICA IN

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VIDEO: GLI ABBRACCI SPEZZATI A 'DOMENICA IN'

CORONAVIRUS, MARA VENIER SI COMMUOVE CON IL VIDEO DEGLI ABBRACCI SPEZZATI

 

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“MEGLIO NON CREDERE PIÙ AI MIRACOLI, MARADONAPOLI È ORO; È ORA, FORSE” – IL BELLISSIMO ARTICOLO DI GIANNI MURA SUL PIBE DE ORO (1985): “LA SUA MAGLIA È BIANCOCELESTE, IL SUO NOME È DIEGO ARMANDO MARADONA, IL SUO SINISTRO NON PERDONA. QUASI TUTTI I SUOI GOL SONO ALLEGRI E BEFFARDI COME LA SUA FACCIA, CHE È FIN TROPPO OVVIO DEFINIRE DA SCUGNIZZO” – “NON È UN GIOCATORE DEL NAPOLI, MA DI NAPOLI. NON IL CAPITANO DEL NAPOLI, MA DI NAPOLI. E COME TALE SI ESPRIME” – VIDEO

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