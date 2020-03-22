VIDEO: GLI ABBRACCI SPEZZATI A 'DOMENICA IN'
CORONAVIRUS, MARA VENIER SI COMMUOVE CON IL VIDEO DEGLI ABBRACCI SPEZZATI
DANDOLO FLASH! – LA RETE SI COMMUOVE PER IL VIDEO (GIÀ VIRALE) DEGLI "ABBRACCI SPEZZATI" MANDATO IN ONDA DA 'ZIA MARA' VENIER NELLA EMOZIONANTE PUNTATA ODIERNA DI DOMENICA IN-
VIDEO: GLI ABBRACCI SPEZZATI A 'DOMENICA IN'
ANCHE “REPUBBLICA” SI SVEGLIA: TANTI GLI ATTACCHI A CONTE PER LA SCELTA DI PARLARE AL PAESE DI NOTTE (CON CONTINUI RINVII DEL DISCORSO) E DI FARLO SU UN SOCIAL - RENZI: "NON È IL GF". MELONI: "ATTEGGIAMENTO DA REGIME". SALVINI: "E IL DECRETO DOV'È?". L'ORDINE DEI GIORNALISTI CHIEDE CONFERENZE STAMPA DA REMOTO. IN DIFESA DEL PREMIER, SCENDE IN CAMPO ZINGARETTI: "MAI DIVIDERSI" (CIAO CORE)
CONTE E GUALTIERI FANNO FATICA A RACIMOLARE DUE SPICCI E INTANTO LA MERKEL SGANCIA (SUBITO) 156 MILIARDI, ED È SOLO UN ANTIPASTO – IL PIANO COMPLESSIVO DELLA GERMANIA PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ECONOMICA LEGATA AL VIRUS POTREBBE SUPERARE I 356 MILIARDI, CON UN DEFICIT CHE NEL 2020 ARRIVERÀ ALMENO AL 4% (MA POTREBBE ARRIVARE ANCHE AL 10) – COSÌ LA MINI MANOVRINA DEL GOVERNO ITALIANO SEMBRA ANCORA PIÙ MINI
“MEGLIO NON CREDERE PIÙ AI MIRACOLI, MARADONAPOLI È ORO; È ORA, FORSE” – IL BELLISSIMO ARTICOLO DI GIANNI MURA SUL PIBE DE ORO (1985): “LA SUA MAGLIA È BIANCOCELESTE, IL SUO NOME È DIEGO ARMANDO MARADONA, IL SUO SINISTRO NON PERDONA. QUASI TUTTI I SUOI GOL SONO ALLEGRI E BEFFARDI COME LA SUA FACCIA, CHE È FIN TROPPO OVVIO DEFINIRE DA SCUGNIZZO” – “NON È UN GIOCATORE DEL NAPOLI, MA DI NAPOLI. NON IL CAPITANO DEL NAPOLI, MA DI NAPOLI. E COME TALE SI ESPRIME” – VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
FORZA XANAX! - SE NON CI UCCIDE IL CORONAVIRUS LO FARÀ IL PANICO. NON BASTANO GLI ANSIOLITICI, SI MOLTIPLICANO LE RICHIESTE DI AIUTO AGLI PSICOLOGI. L’80% DEGLI ITALIANI È SPAVENTATO E STRESSATO – NON È SOLO ANSIA DEL CONTAGIO, MA ANCHE PER L’ECONOMIA E PER LA QUARANTENA FORZATA – I CENTRI DI ASCOLTO E CONSULENZA FANNO CONSULENZE VIA SKYPE