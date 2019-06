12 giu 2019 19:04

DANDOLO FLASH! LA PARTECIPAZIONE DELLA PRATI DALLA D'URSO STASERA E' SALTATA! LA SOUBRETTE CON PAURA DI VOLARE E' SALITA SUL PRIMO AEREO PER ROMA DOPO CHE LA TRATTATIVA PER LA SUA PARTECIPAZIONE (NON IN STUDIO MA ALL'ESTERNO) E' NAUFRAGATA. STASERA CARMELITA SE LA CUCINERA' BEN BENE, CON LA MICHELAZZO IN STUDIO