21 set 2021 16:18

DANDOLO FLASH! ROBERTA MORISE STAVA SCALDANDO I MOTORI IN VISTA DI UNA NUOVA AVVENTURA PROFESSIONALE. LA DIRIGENZA DELLA RETE AMMIRAGLIA DI MAMMA RAI L'AVEVA INFATTI SCELTA PER AFFIANCARE FLAVIO INSINNA A "L'EREDITA'" CON L'INTENTO DI SVECCHIARE LO STORICO FORMAT DEL PRESERALE DELLA PRIMA RETE. MA POI NON SE NE E' FATTO PIU' NULLA. LA RAGIONE? INSINNA AVREBBE POSTO UN VETO RIGIDISSIMO: "O ME O LEI", SENZA POSSIBILITA' DI MEDIAZIONE... (DA "OGGI")