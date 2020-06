26 giu 2020 17:46

DANDOLO FLASH! - SARA CROCE, BONAS DI AVANTI UN ALTRO, "RETRO-CESSA" IN SERIE C! LA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW HA RACCONTATO DI AVER DATO IL 2 DI PICCHE A CRISTIANO RONALDO (SÌ, VABBÈ!) MA IN QUESTE ORE STA DANDO SCANDALO A CAPRI PER LE FOCOSE E PUBBLICHE ESTERNAZIONI CON IL SUO NUOVO AMORE: GIANMARCO FIORY, IN FORZA AL GOZZANO CALCIO (SERIEC C). IERI AVVISTATI SU UNO SCOGLIO SENZA VELI E TRAVOLTI DA UNA IRREFRENABILE PASSIONE. NELLE PIZZERIE DELL'ISOLA BLU NON SI PARLA D'ALTRO