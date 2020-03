25 mar 2020 09:48

DANDOLO FLASH - SI INASPRISCE DI ORA IN ORA IL RAPPORTO TRA ROCCO CASALINO E LA BASE DI 5STELLE - SI MORMORA CHE IERI, DUE TRA I PIÙ ORTODOSSI E INFLUENTI ESPONENTI GRILLINI ABBIANO FATTO GIRARE IN RETE UN EPICO ARTICOLO SULL'EX GIEFFINO, APPARSO ANNI ORSONO, SUL SETTIMANE "DI PIÙ". NEL PEZZO UN DESNUDO E ACERBO CASALINO SVELAVA AI LETTORI I SUOI SEGRETI PER UNA DEPILAZIONE PERFETTA. LEGGERE PER CREDERE…