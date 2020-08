11 ago 2020 14:00

DANDOLO FLASH - TUTTI PAZZI PER CAROLINE DONZELLA! LA IPNOTICA MODELLA E STUDENTESSA UNIVERSITARIA E' TRA LE VOCI PIÙ CERCATE IN GOOGLE - NATA IN UNA FAMIGLIA BENESTANTE E IN VISTA DELLA GENOVA BENE E RESIDENTE NEL PRINCIPATO MONACO, LA BONISSIMA CAROLINE HA GIA' MANDATO FUORI GIRI MOLTI VIP, CHE HANNO CHIESTO INFORMAZIONI SU DI LEI...SARÀ IL NUOVO VOLTO DELLA TV POST LOCKDOWN? AH, SAPERLO...