COME HA FATTO BEPPE CONVERTINI, DAL BASSO DEL SUO CURRICULUM TV, A OTTENERE LA CONDUZIONE DE “LA VITA IN DIRETTA - ESTATE”?

Alberto Dandolo per Dagospia

beppe convertini

"Venendo qui in moto ho rivolto una preghiera a Gesù", ha cinguettato Beppe Convertini alla conferenza stampa di presentazione del daytime estivo di Rai1. In realtà, la preghiera di ringraziamento avrebbe dovuto rivolgerla a Rocco Casalino. L'attore per mancanza di ciak sarà alla conduzione de ‘’La Vita in Diretta Estate’’: "Il mio garbo, il mio sorriso e la mia esperienza possano dare quel tocco in più. Oggi è un giorno bellissimo per me, forse il più bello della mia vita". Non abbiamo motivo di dubitare, visto il suo curriculum giornalistico.

Le conduzioni estive Rai, quest’anno, hanno creato più scalpore della mancate nozze di Pamelona Prati. Perfino l'ad Salini – per la serie “senti chi parla!” - ha provato a far cadere la colpa degli "impresentabili" sulla direttrice di Rai1 Teresa De Santis invitando a valorizzare le risorse interne: ma non è stato proprio Salini a far assumere gli esterni Matassino (direttore generale) e Giannotti (direttore della comunicazione)?

ROCCO CASALINO E BEPPE CONVERTINI

Ma soprattutto, senza troppi giri di parole, tutti si chiedono: come ha fatto il bel fusto Convertini a raggiungere il blasonato incarico? L'amministratore delegato conosce bene, essendo in quota 5 stelle, due nomi di peso: Vincenzo Spadafora e Rocco Casalino, amici del bell'attore.

Ma chi è e soprattutto chi si crede di essere Beppone Convertini? Rewind. Giovane di belle speranza arriva nella città meneghina con pochi soldi e tanta ambizione. La sua bellezza non sfugge allo stilista Alviero Martini che lo introduce nei giri che contano all'ombra della Madonnina. E' qui che Lele Mora, pur non concupendolo, si accorge del suo potenziale mediatico e sforna un calendario a tinte soap con quella che veniva definita pubblicamente la sua fidanzata: Sara Ricci, sua collega di set nella telenovela ‘’Vivere’’.

ROCCO CASALINO E BEPPE CONVERTINI

La sua carriera procede tra alti e bassi, fatta soprattutto di inaugurazioni e serate, avendo come punto di riferimento umano un giovane e prestante tenore, amico di Paolo Limiti, che gli aprirà poi le porte nei salotti della Rai che contavano. In questi anni il suo unico e vero cardine umano, oltre alla storica amicizia con il direttore di ‘’Nuovo’’ Riccardo Signoretti, è Rocco Casalino, ai tempi lontano dai riflettori della politica. Amicizia vera e profonda ma soprattutto pubblica. Memorabili le loro ospitate nelle cafonalissime serate delle dame milanesi e delle mejo discoteche di Milano Est. La loro complicità è rimasta intatta in tutti questi anni come la tinta del ciuffo di Cristiano Malgioglio.

Qualche anno dopo incontra grazie a ‘’Terre des Hommes’’, fondazione internazionale che tutela i diritti dei minori nel mondo, Vincenzo Spadafora, ai tempi Garante per l'infanzia, con il quale intrattiene rapporti amichevoli ma formali. E' il tempo a fornire la svolta: esplodono le carriere politiche di Rocco, attuale portavoce della presidenza del Consiglio, e di Vincenzo, sottosegretario a Palazzo Chigi. Signori e signore la vita (in diretta o mano) è servita.

beppe convertini foto di bacco

“BEPPE CONVERTINI È GAY. STA CON ME DA 5 ANNI”

25 LUGLIO 2008 - https://www.gay.it/gossip/news/beppe-convertini-e-gay-sta-con-me-da-5-anni

È sempre circondato da ragazze. Al mare sono in topless, in città mano nella mano. Si vede che c’è una qualche affinità tra Beppe Convertini (ch tra l’altro vinse il concorso "Il più bello d’Italia") e il sesso femminile. Tanto che il portale Excite ha pubblicato di recente alcune foto sue in compagnia di questa o quella. Le ultime due ragazze "pizzicate" in compagnia di Convertini e oggetto di un’ampia fotogallery pubblicata dal portale online sono, nello specifico, Rosy Dilettuso e la sorella di Flavia Vento, Sabina. Sarebbe stato il servizio fotgrafico che ritrae proprio quest’ultima in compagnia dell’attore romano a far andare su tutte le furie il compagno di Convertini.

beppe convertini e giovanni cavarretta

Sì, avete letto bene. Giovanni Cavaretta, che nella vita fa il cantante lirico, ha scritto una lettera di protesta recapitata direttamente al portale Excite nella quale afferma di essere fidanzato con il protagonista della soap "Vivere" da ben 5 anni. «Sono l’ex da qualche giorno di Beppe. Mi chiedevo chi ha dispensato il permesso o addirittura commissionato le foto con la sig. Vento su un presunto flirt tra i due. Sia pure gossip ma un portale come il vostro non dovrebbe farsi "strumentalizzare"!!! Ritengo tali foto un’offesa alla mia persona e al pubblico raggirato inutilmente.»

beppe convertini e giovanni cavarretta

Il tenore poi aggiunge: «Posseggo altrettanto materiale smentitore e che fino a questa sera il Convertini mi si dichiara "innamorato"! Pertanto chiederei ravvisi ed eventuali scuse nonchè di bannare le sopracitate foto. Per quanto riguarda Beppe Convertini e il sottoscritto, la nostra relazione dura da quasi cinque anni».

Insieme alla lettera, nella busta, c’erano quindi anche alcune foto che dimostrerebbero la "profonda" amicizia tra Convertini e Cavaretta. Insomma, le prove fotografiche dimostrerebbero che è tutto vero, a patto di una smentita di Beppe Convertini che, ad oggi, non è ancora arrivata.

BIOGRAFIA – da Wikipedia

beppe convertini al mare

Inizia la propria carriera nello spettacolo nel 1987, partecipando per due edizioni al Festival della Valle D'Itria a Martina Franca, sua città natale, che lascia dopo la maturità per studiare all'Università di Torino, vincendo una borsa di studio, alla facoltà di Economia e Commercio. Nel 1989 contemporaneamente agli studi universitari, intraprende la carriera di modello, calcando le passerelle dei più grandi stilisti, a Milano, Parigi, New York, diventando testimonial di vari marchi nazionali ed internazionali. Successivamente partecipa in alcune produzioni televisive, radiofoniche, teatrali e cinematografiche. Nel 1994 debutta sul grande schermo con il film Belle al bar di Alessandro Benvenuti, con Eva Robin's, ed in TV con il Festivalbar su Italia 1, con Amadeus e Federica Panicucci. L'anno successivo conduce lo spazio giovani della trasmissione Canzone d'autore di Rai Uno.

beppe convertini a milano marittima

Debutta a teatro nel, Il passerotto, con Leopoldo Mastelloni, al teatro antico di Taormina, palcoscenico che lo vedrà, negli anni a venire, protagonista come conduttore di festival. Nella seconda metà degli anni novanta è inviato del programma, Chi c'è... c'è, su Rete 4 condotto da Silvana Giacobini. Ottiene una parte nel film, Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina con Ricky Tognazzi ed Elio Germano. Dal 22 ottobre 2000 interpreta il ruolo di Giulio Stocchi nella soap opera di Canale 5, Vivere, che lo terrà impegnato fino al 2003. Nel 2004 è il protagonista del film Il fidanzato ideale, diretto da Claudio Bozzatello e distribuito dalla Eagle Pictures.

beppe convertini

Nell'estate 2004 conduce Estate sul 2 su Rai 2 con Maria Teresa Ruta. Nel 2006 conduce, su Rai Radio 2, il programma radiofonico Gente della notte. Successivamente, nel 2010. parteciperà alla Festival del Cinema di Venezia con il film fuori concorso, Secondo tempo, e, nel 2012, al Festival del cinema di Taormina con il film Baci salati. Sempre nel 2012, lavora nella fiction Fratelli detective, diretta da Rossella Izzo, con Enrico Brignano, in onda su Canale 5. In tournée teatrale per due stagioni con lo spettacolo, Sex in the City, di Luca Biglione, dove interpreta il ruolo di Mr Big.

IL CALENDARIO DI BEPPE CONVERTINI E SARA RICCI

A teatro ritorna nel ruolo di Chuck nella piece teatrale Off per la regia di Enrico Maria Lamanna. Debutta alla regia nel 2012 con lo spettacolo teatrale Ars Amandi, musiche, parole ed immagini d'amore in tournée nei musei italiani. Quest'ultimo lavoro lo impegna come autore, attore, regista e produttore: il successo di Ars Amandi continua anche nel 2013 con un secondo anno di tournée, dove ai musei e lungo la penisola, si aggiungono svariati teatri.

IL CALENDARIO DI BEPPE CONVERTINI E SARA RICCI

Dal 2012 al 2014 partecipa al programma Brave ragazze su Rai Radio 2, ed in seguito lo si vede impegnato nel programma radiofonico Che ci faccio qui, sempre su Rai Radio 2. Nell'estate del 2014 partecipa al Festival di Todi con la pièce teatrale 'Vico Sirene' per la regia di Enrico M. Lamanna con Massimiliano Gallo.

ll 19 dicembre 2013 inaugura al Palazzo Ducale di Martina Franca la sua mostra Un girotondo di Pace...sulla via di Damasco, racconto video fotografico della sua missione umanitaria nel campo profughi Siriano ad Aarsal nell'autunno 2013.Nel Marzo 2014 la sua mostra video fotografica sarà al Mad Zone a Roma.

IL CALENDARIO DI BEPPE CONVERTINI E SARA RICCI

Nel 2015 interpreta, nel ruolo di Franco, la fiction in onda su Canale 5, "Le 3 rose di Eva 3", per la regia di Raffaele Mertes con Anna Safroncik, Luca Ward e Roberto Farnesi.

Nel 2015, ricopre il ruolo di Antonino nel film, Io che amo solo te, regia di Marco Ponti, prodotto dalla IIF, con la collaborazione di Rai Cinema, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Luciana Littizzetto, Maria Pia Calzone.

IL CALENDARIO DI BEPPE CONVERTINI E SARA RICCI

Nel 2016, interpreta il ruolo di Lorenzo nella serie televisiva, "Non dirlo al mio capo", per la regia di Giulio Manfredonia, prodotta da Lux Vide per Rai 1, con Vanessa Incontrada.

Nel 2017 è sul set della commedia cinematografica "Un figlio a tutti costi", regia di Fabio Gravina con Maurizio Mattioli, Roberta Garzia, Ivano Marescotti nel ruolo di Nettuno Tritone e del thriller "Le grida del silenzio", per la regia di A.Sasha Carlesi nel quale interpreta Maurizio, con Alice Bellagamba e Manuela Zero. Conduce nello stesso anno il programma "L'Italia in vetrina", talk show trasmesso su Sky. Convertini è testimonial della campagna, Indifesa, di Terre Des Hommes, in difesa delle bambine schiave domestiche, contro lo sfruttamento e la violenza sulle minori in Italia e nel mondo. Nel Marzo 2014 la sua mostra video fotografica "Un girotondo di pace...sulla via di Damasco" che racconta la sua missione umanitaria in un campo profughi Siriano ad Aarsal è stata in mostra al Palazzo Ducale di Martina Franca e al Mad Zone a Roma.

IL CALENDARIO DI BEPPE CONVERTINI E SARA RICCI

Testimonial delle edizioni 2010- 2012-2014-2016-2018 del Convivio mostra mercato di beneficenza e del Convivio 2014 a favore di Anlaids, svoltosi a Milano nel giugno 2014.

Nel luglio 2017 parte per una nuova missione umanitaria, come volontario di Terre Des Hommes, al centro profughi Siriano a Zarqa, in Giordania il cui racconto video fotografico diventa una mostra ' SI RIAccendono i colori della PACE' inaugurata al Palazzo Ducale di Martina Franca quindi a Roma al Palazzo Doria Pamphili dal 14 al 21 maggio 2018 alla Milano Art Gallery nel capoluogo Lombardo..

Nel giugno 2018 parte per una missione umanitaria per Terre Des Hommes nelle baraccopoli della Birmania che viene raccontata dalla mostra video fotografica ‘La loro vita non e’un gioco’ a Palazzo Lombardia a Milano e a seguire al Palazzo Ducale di Martina Franca!

beppe convertini simona borioni foto di bacco

‘i Bambini di Nessuno’e’ il racconto fotografico con i diari di bordo delle ultime missioni umanitarie del conduttore e attore Beppe Convertini per Terre Des Hommes nei campi profughi Siriani ad Aarsal al confine Siriano Libanese e a Zarqa al confine Siriano Giordano e nelle baraccopoli del Myanmar.. Il libro edito da Admaiora di Giuseppe Pierro esce in concomitanza della mostra video fotografica ‘La loro vita non e’un gioco’ che racconta l’ultima missione in Myanmar. Conduce in Radio RID il programma "Attualmente diverso" in cui commenta i fatti del giorno su politica, economia, sociale e attualità.

beppe convertini in siria

Dal 17 giugno 2019 conduce La vita in diretta Estate su Rai 1 insieme a Lisa Marzoli.

