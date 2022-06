MEJO DI UN ROMANZO DI DAN BROWN! – NON C’È PACE PER L’ORDINE DI MALTA: È MORTO IL LUOGOTENTE DI GRAN MAESTRO, FRA’ MARCO LUZZAGO. OGGI SUL CORPO È STATA ESEGUITA L’AUTOPSIA CHE HA CONFERMATO CHE IL DECESSO È AVVENUTO IN SEGUITO A UN ICTUS, CAUSATO DA UN’EMORRAGIA CEREBRALE – ORA CHE SUCCEDERÀ NELL’ORDINE, GIÀ OGGETTO DI UNA LUNGA LOTTA DI POTERE INTERNA? IN TEORIA DOVREBBE ESSERE NOMINATO UN LUOGOTENENTE AD INTERIM, MA IN PRATICA CIÒ NON SARÀ POSSIBILE DOPO LE PROPOSTE DI RIFORMA PROPOSTE DA PAPA FRANCESCO…