30 dic 2019 16:50

DANDOLO INDOVINELLO! – E' UNA RICCA COPPIA DEL CENTRO ITALIA IN VACANZA A CORTINA. MARITO E MOGLIE, ASSAI AMICI DI UN NOTO PR MILANESE, DA SEMPRE AMANO CROGIOLARSI NEL TALAMO IN NUMERO DISPARI E TRA LORO, DA UN PO' DI TEMPO, È APPARSA UNA GIOVANE FANCIULLA DI CUI ENTRAMBI SONO INNAMORATI E CHE LIBERAMENTE CONDIVIDONO – MA QUALCHE GIORNO FA NEL PORCINO TRIO È ENTRATA A SORPRESA UNA NOTA ATTRICETTA LATINA AMANTE DEI REALITY, CREANDO SCOMPIGLIO NELLA COPPIA ALLARGATA CON FURENTI LITIGATE NEI CLUB PIÙ ESCLUSIVI DELLA NOTA LOCALITÀ SCIISTICA. COME ANDRÀ A FINIRE? AH, SAPERLO...