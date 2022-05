“HO L'ORMONE A PALLA MA NON TROVO PIÙ NESSUNO CHE MI SBATTE A DOVERE. VADO A DONNE",

Alberto Dandolo per Dagospia

La moglie del noto ministro aveva interrotto la sua bollente e focosa relazione clandestina col giovane albanese a causa di un nostro indovinello. Ebbene è notizia fresca che i due nei giorni scorsi si siano rivisti in un defilato appartamento di un amico di lui nei pressi di Garbagnate. Quasi 3 ore di rovente passione ad alto tasso porcino. Chi sono?

Prima un novantenne smentisce d’avergli rilasciato un’intervista, poi il suo ministro preferito lo accusa d’avere una mania, quindi si sfoga contro l’accento di Giuseppe Conte. Tempi duri per un giornalista in erba, ormai bersagliato dalle ironie, che però ha l’attenuante d’aver perso la testa per amore. Di chi stiamo parlando?

Vagina Moric, reduce dall' ormai noto litigio con Furbizio Corona, si dichiara da alcuni mesi single e felice. A Milano però si sussurra che poche settimane fa abbia contattato un suo ex amore per una chiacchierata in amicizia. Nostalgia dei tempi che furono? Ah, saperlo...

Una innocente foto postata da Maddalena Corvaglia sulla sua pagina Instagram ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan e la rete tutta. Si trattava di una istantanea che immortalava il suo piedino taglia 39. Centinaia di feticisti di tutte le età hanno contattato la ex velina complimentandosi per la seducente bellezza dei suoi arti inferiori.

La famosissima e attempata cantante ha creato non pochi problemi ad un taxista milanese. La ragione? Una sua improvvisa incontinenza. Taxi bagnato taxi fortunato.

"Ho l'ormone a palla ma non trovo più nessuno che mi sbatte a dovere. Quasi quasi vado a donne " ha così beatamente chiosato l'altra sera in un ristorante a Roma una showgirl un tempo assai amata dal Biscione.

Il volto noto della tv ha avuto un problema serio alle parti basse a causa di una eccessiva dose di pasticchina blu. Il gingillo del conduttore è rimasto "sveglio" molte più ore del previsto e non voleva saperne di tornare a riposare. Di chi stiamo parlando?

Cosa ci faceva qualche giorno fa alle 6 del mattino Ron Moss, l'ex Ridge di Beautiful, in metro a Milano e precisamente alla fermata di Piazzale Loreto? Pare che non sia la prima volta che l'attore americano bazzichi a quell'ora da quelle parti...

Tutti a chiedersi quale sia il segreto inconfessabile della bombastica brasiliana Beatriz Marino sbarcata nei giorni scorsi sull'isola dei morti di fama. Ma soprattutto autori e produttori del reality ne sono a conoscenza? Ah, non saperlo...

Il famoso deputato di centrodestra sposato e con prole ci è ricascato. Lo scorso fine settimana è stato avvistato di nuivo nel noto locale alle porte di Milano nella serata porcina dedicata alle dominazioni bdsm. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

