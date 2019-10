clizia incorvaia

Alberto Dandolo per Dagospia

Fermi tutti! Si sussurra che stiamo circolando alcune chat, decisamente porcine e pecorecce, di un infojatissimo Franceschino Sarcina con sedicenti fan ai tempi del suo matrimonio con la Clizia furiosa.

"Brava sei tutta da punire... dammi il tuo numero che te lo dico a voce..."

Questa sarebbe una delle esclamazioni cult che il cantante vrebbe rivolto ad una sua amica virtuale un filino slave.

Sarebbero decine le ammiratrici con cui Sarcina intratteneva rapporti telematici e ad alto tasso erotico. Virtualità che, si mormora, spesso sconfinava in appuntamenti "analogici".

Il tono delle conversazioni in rete sarebbe alquanto esplicito. Frasi del tipo " Femmina bella... apri le gambe e dimmi quando ci si può vedere". Nulla di apocalittico, sia chiaro. Soprattutto se si e' un po' alticci o a fine serata.

Certo è che ai tempi Franceschino era ammogliato con prole e che ai gentiluomini non si addicono certe scivolate, anche se solo telematiche. Non abbiamo la certezza che poi queste gambe siano state davvero aperte e queste signorine davvero ''punite'', di sicuro Lady Incorvaia non ci sta a passare per la strega di una relazione che era già finita quando si è lasciata andare con Scamarcio, amico di Sarcina, e ha molte munizioni per colpire l'ex marito.

Fu lui ad aprire la guerra mediatica con un'intervista al ''Corriere'' in cui si dipingeva come il povero cornuto vittima di una moglie spietata. Le battaglie non sono finite…

