7 lug 2022 18:22

DANDOLO "FLUID" FLASH PER “OGGI”! - L'ARTISTA TRANSGENDER LILITH PRIVAMERA, NUOVA ICONA DEL REGISTA TURCO FERZAN OPTEZEK, PROTAGONISTA DELLA SERIE TV “LE FATE IGNORANTI”, È IN RAMPA DI LANCIO. FORSE NON TUTTI SANNO CHE SU DI LEI HA MESSO GLI OCCHI UNA NOTA CONDUTTRICE TV CHE POTREBBE ARRUOLARLA METTENDOLA IN COMPETIZIONE CON LA COLLEGA EVA ROBIN'S. UN CONFRONTO ARTISTICO, UMANO E GENERAZIONALE! PS: CHE LA CONDUTTRICE SIA MILLY CARLUCCI? AH, NON SAPERLO...